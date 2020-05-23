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У плиты не до гламура: 53-летняя Ольга Сумская поразила откровенной съемкой в шелковом белье

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.05.2020 - 18:36
У плиты не до гламура: 53-летняя Ольга Сумская поразила откровенной съемкой в шелковом белье
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Актриса снялась в соблазнительной фотосессии в постели

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская в свои 53 года восхищает цветущим внешним видом, стройной фигурой и красотой. Звезда с удовольствием делится в сети эффектными кадрами - так, на День вышиванки она предстала в роскошном платье-вышиванке белого цвета с пышными рукавами. А новая фотосессия артистки и вовсе поразила поклонников, ведь она позировала в постели в весьма откровенном образе.

На чувственных фото Ольга запечатлена в шелковом комплекте нежно-розового цвета - ночнушке и халатике. Волосы актрисы уложены в легкие локоны, а на лице красивый макияж с акцентом на глаза.

Она позировала сидя и лежа на кровати в соблазнительных позах. Сумская призналась, что очень любит подобные домашние наряды, но в основном все же носит дома спортивный костюм, а в таких образах лишь снимается в кино.

У плиты не до гламура: 53-летняя Ольга Сумская поразила откровенной съемкой в шелковом белье

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Люблю гарні домашні комплекти з шовку...У мене є декілька прекрасних піжам і халатів,але одягаю в домі спортивний костюм,а в цих комплектах знімаюсь в кіно.. Наскільки часто ми одягаємо цю красу,аби чоловік зробив нам комплімент?Звісно,я б їх носила щодня,але біля плити з борщем не до гламуру..Але душа просить чогось романтичного", - поделилась знаменитость.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонники пришли в восторг и искупали Ольгу в комплиментах в комментариях.

  • Обворожительно
  • Олечка вы шикарна в любом образе
  • Ви неймовірно гарна
  • гарна жінка
  • Богиня
  • Глаза у Вас очаровательны!
  • Сексуальная девушка Ольга
  • Красуня!!! Красуня!!! Красуня!!!
  • Чудово виглядаете!!!
  • Красивая фотосессия!!!!
  • На этих фото так с сестрой похожи)
  • Дуже приємно подивитись коли жінка так дбайливо за собою доглядає.
  • Ви дуже гарна))))
  • Олю, Вам на цих фото максимум 25...Я в захваті
  • Вы не меняетесь. Все так же красиво выглядите

У плиты не до гламура: 53-летняя Ольга Сумская поразила откровенной съемкой в шелковом белье

Скриншот комментариев

Ранее Ольга Сумская поразила женственностью и молодостью в роскошном платье-вышиванке с хлопком.

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Автор: Марта Никитко

Теги Новости Украины Ольга Сумскаяактриса
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