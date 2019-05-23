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Пиджак и колготки в сетку: Лилия Ребрик показала свои "закулисные будни"

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.05.2019 - 21:32
Пиджак и колготки в сетку: Лилия Ребрик показала свои "закулисные будни"
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия не только блистает в телеэфире, а и успешно играет в театре

Лилия Ребрик - не только популярная телеведущая, а еще и успешная актриса: артистка играет в театре и успевает ездить с гастролями по стране. На своей странице в Instagram она показала, как выглядят ее закулисные будни, при этом несколько удивив своим образом.

Ребрик опубликовала два почти одинаковых снимка, на которых она запечатлена в мужском пиджаке и колготках в сетку. Актриса сидит, оперевшись на одно колено рукой - в такой позе сложно рассмотреть, что на ней надето под пиджаком. На губах у нее красная помада, а волосы красиво рассыпались по плечам.

Пиджак и колготки в сетку: Лилия Ребрик показала свои &quot;закулисные будни&quot;

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Закулісні будні актора... Фото з різницею в секунду. 1 чи 2? Яке краще?) Нагадую, сьогодні граємо виставу "Жінка над нами" у Слов’янську. Вчора були в Маріуполі- браво глядачам. До зустрічі", - написала Лилия.

Пиджак и колготки в сетку: Лилия Ребрик показала свои &quot;закулисные будни&quot;

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики тут же заявили, что знаменитость хороша на обоих фото и что они получились очень атмосферными.

  • "Красота и Харизма одновременно)))"
  • "На двох дуже красива, але на першому загадкова, а на другому замріяна"
  • "Прекрасная Лилия. Оба фото хороши"
  • "Обидві фото гарні, в кожній з них щось проживаєте на сцені)"
  • "Обидва кадри чудові, невимушені!"
  • "Обидва фото неймовірно красиві"
  • "Вам дуже личить посмішка, тому 2ге фото"
  • "Красавица"
  • "Обидва фото класні. Чи потрібно порівнювати? Емоційно різні, і це круто!!!"
  • "Щаслива і одночасно загадкова"
  • "Дуже сексуально і романтично"

Напомним, Лилия Ребрик в белом платье ошеломила эффектным выходом с мужем. Пара побывала на вручении премии от известного глянцевого журнала Cosmopolitan. 

Ранее Лилия Ребрик в наряде изумрудного цвета раскрыла тонкости своего макияжа.

Кстати, Лилия Ребрик засветила стройные ножки в лаконичном костюме.

Лилия Ребрик в белом платье ошеломила эффектным выходом с мужем Изумрудная Лилия Ребрик поделилась секретами идеального макияжа (фото)
Новости Украины Лилия Ребрикведущаянаряд
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