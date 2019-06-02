"Песок в трусах": Регина Тодоренко поделилась закулисными кадрами с откровенной съемки

Молодая мамочка позировала в купальниках на пляже
Регина Тодоренко совсем недавно стала мамой - в декабре прошлого года ведущая родила российскому певцу Владу Топалову сына Михаила. Однако молодая мама не сидит на месте и просто-таки поражает своей энергичностью и способностью все успевать. Не успела она вернуться из семейного путешествия в Турцию, как огорошила фанов сообщением о том, что планирует устроить пышную свадьбу и занимается выбором платья. Кроме того, артистка активно работает над своими ТВ-шоу, а еще снялась в откровенной фотосессии для журнала ОК.
Ранее Регина показала несколько эффектных кадров с фотосессии - на них она позировала в красивых купальниках, хвастаясь заметно постройневшей после родов фигурой. Теперь же знаменитость решила показать и закулисные кадры того, как проходила откровенная съемка.
Тодоренко опубликовала несколько бекстейдж снимков. На одном из них она в полосатом зелено-черном купальнике позирует, лежа на песке, а над ней стоит фотограф с камерой.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Так тоже иногда приходится работать. Не то чтобы я переутомилась, просто песок в трусах не всегда приятно", - с юмором прокомментировала ведущая.
На другом фото она в черном полосатом купальнике сидит на шезлонге, пока стилист поправляет ей макияж.
"Работа велась быстро, эффективно и красиво) Нравится вам красная помада?" - отметила Регина.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Кроме того, девушка показала еще один пикантный снимок, на котором она запечатлена в красивом белом нижнем белье. Он был сделан в рамках рекламной кампании. Стоит отметить, что фигура Регины выглядит просто потрясающе - и это всего через полгода после рождения ребенка!
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Забавно, что супруг Тодоренко Влад Топалов решил не оставаться в стороне и прокомментировал ее "горячие" фото.
"Ни нраиццца голая жена", - шутливо заявил он.
Подписчики теледивы также поспешили оставить свои отзывы.
Напомним, Регина Тодоренко показала подготовку к пышной свадьбе и попросила поклонников помочь ей определиться с выбором свадебного платья.
Также сообщалось, что Регина Тодоренко впечатлила неожиданными образами.
К слову, Регина Тодоренко озадачила сеть занятиями английским языком с маленьким сыном Михаилом.