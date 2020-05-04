Первая во всем: 33 невероятных достижения Насти Каменских, которые вдохновляют на действия

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

На счету творческой карьеры Каменских - десятки головокружительных успехов

Суперстар Настя Каменских (NK) празднует свой 33-й день рождения сегодня, 4 мая! Успехи и масштабы ее сольного проекта впечатляют: она стала первой украинской певицей, которая покорила Латинскую Америку и попала в авторитетный международный чарт Billboard. Она часто сияет на билбордах в самом сердце Нью-Йорка, записывает крутые треки в коллаборации с мировыми звездами и продолжает расширять географию своих успехов, тем самым прославляя Украину.

В день рождения Каменских с красивой цифрой вспомним 33 достижения суперстар!

1. На пике популярности музыкального дуэта, где Настя пела 12 лет, она принимает смелое решение запустить свой сольный проект NK: и запустила его очень громко, ведь сегодня ее любят фанаты как у нас, так и за океаном.

2. Релиз дебютного сольного альбома NK «No Komments» из 10 треков состоялся сразу на 3 языках. И многие треки альбома стали громкими хитами, завоевав множество наград и премий.

3. Авторский украиноязычный трек NK «Тримай», который получил награду «Лучший эстрадный хит» и держался в топах украинских чартов почти год, стал первым украинским треком, который прозвучал на волнах итальянского радио RAI RADIO.

NK НАСТЯ КАМЕНСКИХ - ТРИМАЙ

4. Со стартом сольной карьеры певица создала собственную компанию NICE2CU, которая стала местом концентрации талантов и профессионалов своего дела. NK часто говорила, что всегда мечтала о крутой команде, с которой можно воплотить в жизнь самые смелые идеи. И теперь она счастлива, что именно такие люди работают с ней рядом.

5. NK Настя Каменских первой среди украинских исполнителей попала в международный чарт Billboard со своим англо-испаноязычным треком «Peligroso». Он стал настоящим прорывом и также занял почетные ступени таких авторитетных чартов как Music Choicе, HTV, MTV.

6. Волна популярности трека «Peligroso» привела NK в США, куда ее пригласили презентовать песню и рассказать о своем творчестве топовые радиостанции и телеканалы как Univision, Telemundo, Hola TV, Caracol Radio и др.

7. Еще одной волной успеха стал совместный ремикс на «Peligroso» с мировой звездой латиноамериканского регеттона, номинантом на премию «Grammy» De La Ghettо.

NK feat DE LA GHETTO - PELIGROSO REMIX OFFICIAL VIDEO

8. Настя Каменских стала первой украинкой, которая представила свою страну на красной дорожке вручения премии Latin Grammy и Person of the Year.

Настя Каменских на красной дорожке премии Latin Grammy

9. Два года подряд NK была признана лучшей певицей года по версии «M1 Music Awards», за это время она завоевала более 15 премий и наград, среди которых «Best International Star», «Newsmaker года», «Yuna-2019» в категории «Лучший эстрадный хит», «Молниеносный успех года» и др.

10. NK стала первой украинской певицей, чьи песни попали в ротацию на национальных радио США, Канады и Мексики - SiriusXM, Dash radio, TuneIn, Venus, а имя певицы в один плейлист с такими мировыми звездами как Селена Гомез и Канье Уэст.

11. Певица постоянно мотивирует своих своих поклонников развиваться и не останавливаться на достигнутом, в частности - изучать языки. И вдохновляет их своим примером. Сама Настя владеет 5 языками: украинским, русским, английским, итальянским и испанским. Испанский звезда выучила всего за полтора года. Изучая его несколько месяцев, Настя уже давала на нем интервью в прямом эфире испаноязычных американских телеканалов.

12. NK также стала гостьей самого популярного в мире утреннего телешоу в Америке "¡Despierta América!",частыми гостями которого являются Джей Ло, Уилл Смитт и другие звезды. Певица в эфире представила свою композицию «Peligroso», а также дала интервью на испанском языке.

13. Только за два года сольной карьеры певица украсила более 20 обложек, в том числе и популярных глянцевых журналов за границей.

14. NK также сняла фильм-концерт и выпустила рождественский альбом «Xmas with NK», где певица исполнила лучшие праздничные композиции на четырех языках в атмосферной акустической версии.

15. После фурора трека «Peligroso» новую песню NK «Elefante» певицу пригласили презентовать в Мексику на самые топовые и авторитетные местные каналы и радио. Артистка привезла за океан не только свою музыку, но и частичку украинской культуры - стилизованную сопилку, которая появляется и в клипе на трек.

16. NK создала не одну крутую коллаборацию со звездами с мировым именем. Одной из таких стал трек «Miami» - коллаборация трех культур от NK Насти Каменских, всемирно известного исполнителя реггетона Джейкоба Форевер (Jacob Forever) и доминиканского молодого артиста Джесси Франко (Jessy Frank)

17. А клип на трек «Lollipop», созданный в коллаборации с испанским исполнителем Juan Magan, который признан во всем мире за весомую роль в развитии жанра «Electro Latino» и сотрудничал с такими артистами как Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio звучит по всей Испании.

18. Трек «Elefante» вошел в плейлист топ-50 лучших треков мира в Shazam. Так, имя украинской певицы попало в один список со звездами мирового масштаба как LADY Gaga, Dua Lipa, Alicia Keys, Black Eyed Peace, The Weekend и др.

19. Автограф Насти запечатлен на звездной доске Shazam рядом с автографами артистов мировой величины. А NK стала первой среди украинских артистов, кого пригласили в главный офис Shazam в Нью-Йорке.

20. Любовь Насти к спорту, желание работать над собой и вдохновлять на перемены к лучшему своих поклонниц переросли в успешный проект - собственный бренд спортивной одежды NKsport. Главная его цель – мотивировать девушек на работу над своим телом и разбудить желание заниматься спортом.

21. Как главный спортивный мотиватор Настя стала почетным другом женской Лиги Чемпионов UEFA 2018 года.

22. Общее количество просмотров клипов на YouTube составило 325 739 558 миллионов. А настоящими диджитальными прорывами стали клипы «Elefante», который набрал 50 миллионов просмотров меньше, чем за 5 месяцев, и «Попа как у Ким» с 60 миллионами просмотров.

NK - ELEFANTE

23. NK - настоящий трендсеттер в соцсетях. Настя стала первой поп-артисткой, которая запустила лайфстайл-видеоблог на Youtube. Искреннее желание мотивировать современную молодежь на активный образ жизни и занятия спортом помогло певице собрать многочисленную аудиторию подписчиков. И к сегодняшнему дню количество их количество перевалило за 1 миллион. В Инстаграм за звездой следит 5 миллионов человек.

24. NK задает тренды и в популярной соцсети TikTok, где за Настей следит почти миллион пользователей. Под ее трек «Elefante» более 800 тысяч человек сняли свои видео, а сама певица провела мастер-класс по созданию креативных видео. Настя также первой среди украинских артистов провела мотивационный эфир на видеоплатформе, к которому присоединились более 150 тысяч зрителей.

25. Настя стала первой украинской певицей, которая уже дважды засияла со своими треками на билбордах в самом сердце Нью-Йорка - на Таймс-Сквер. Обычно на них можно встретить самых топовых звезд мира, таких как Джастин Бибер, Селена Гомез, Шакира и др.

26. В 2017 году Настя Каменских заняла почетное место судьи и наставника вокального шоу «Х-Фактор». И уже через год NK становится тренером-победителем вместе с дуэтом ZBSband.

27. NK создает музыку, для которой нет границ. И последние успехи ее трека «Elefante» это подтверждает: песня покоряет чарты Испании, Италии, Турции, Румынии и даже Индии!

28. В 2020 году NK заняла кресло тренера вокального шоу «Голос країни», и впервые в истории проекта для их с ПТП команды продюсеры изменили правила и позволили создать дуэт из участников, так как Настя не была готова отпустить ни одного из них.

29. NK также выступила на киевском концерте популярного во всем мире колумбийского певца Maluma. После концерта артист признался, что NK - настоящая красотка. А то, что в Украине есть такая певица мирового уровня как NK - невероятно круто.

Каменских и Maluma

30. Звание главного звездного вдохновителя и мотиватора уже давно закрепилось за NK, и она всегда мотивировала своих поклонников заниматься спортом. Во время карантина она решила поддержать всех, кто остается дома и провела цикл спортивных тренировок в эфире Инстаграм. Кроме того, она создала креативный спецпроект с удобными короткими видеотренировками для YouTube под музыку, чтобы каждый желающий мог в любое время заниматься спортом вместе с ней.

31. Огромное количество позитивных отзывов о тренировках вдохновили Настю и она поняла, что может сделать еще больше для своих поклонников. Так появился 21-дневный мотивационный курс «Жизнь в стиле NK», на котором Настя делится своими секретами, как найти жизненный баланс и источник своей мотивации. Курс на Instagram-странице певице NKblog открытый и бесплатный и присоединиться к нему можно в любое время.

32. NK - настоящая девушка-космополит. Живет в Украине, росла в Италии, объездила с гастролями весь мир и сейчас живет фактически на два континента - ведь звезда уже покорила сердца миллионов в Латинской Америке.

33. Помимо ошеломительных успехов в карьере певица счастлива и в личной жизни: любимый муж, гармония в семье и идиллия в отношениях. Самая красивая пара нашего шоубизнеса, смотря на которых начинаешь верить в любовь. Вместе - они сворачивают горы и создают громкие хиты, которые покоряют весь мир. И мы уверены, что это только начало.