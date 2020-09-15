Первая начала: Наоми Кэмпбелл сама развязала "войну" с бывшим возлюбленным Владиславом Дорониным

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель решила помериться силами

Наоми Кэмпбелл вновь оказалась в центре скандала. Еще в начале сентября в сети появилась новость, что Владислав Доронин подал в суд на знаменитую модель. Требования экс-возлюбленного черной пантеры – вернуть ему деньги, а также некую таинственную частную собственность. Ущерб он оценил 3 миллиона долларов.

Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин (фото: скриншот instagram.com/vipastro)

Фанатов 50-летней звезды ошеломил такой поступок предпринимателя. Многие сочли его мелочным и недостойным – ведь роман пары был таким красивым. Тем не менее, оказалось, поведение Владислава – это ответ на поступки самой Наоми. Как оказалось, она первая начала судебные разбирательства. Еще в феврале скандальная знаменитость обратилась в суд, заявив, что бывший возлюбленный не отдает ей ценное имущество. Как считают приближенные к паре личности, для Доронина и Кэмпбелл это всего лишь игра, с помощью которой они хотят помериться своим влиянием.

Наоми сама подала в суд на бывшего жениха (фото: instagram.com/naomi)

Напомним, Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл сошлись в нулевых. Они были одной из самых красивых и обсуждаемых пар в мире. Возлюбленные посещали многочисленные мероприятия и часто оказывались главными героями светских хроник. Бизнесмен дарил модели дорогостоящие подарки, а также построил для нее шикарный особняк в виде ракеты. Никто не сомневался, что намерения у него более чем серьезные. Но спустя некоторое время, как уверяет пресса, пылкий жених охладел к ней, и пара рассталась.