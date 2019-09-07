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"Передает мое состояние": Ризатдинова в прозрачном платье рассекретила номер для Танцев со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.09.2019 - 18:32
"Передает мое состояние": Ризатдинова в прозрачном платье рассекретила номер для Танцев со звездами 2019
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка призналась, что ее номер будет очень личным

Анна Ризатдинова увлеклась шоу Танцы со звездами 2019 и посвящает немало времени репетициям, полностью отдаваясь подготовке к новым номерам. Украинская гимнастка часами проводит в зале. Даже несмотря на травму (спортсменка повредила в зале ребро), она достойно станцевала фристайл со своим партнером Алексадром Прохаровым и показала бэкстейдж репетиции. Анна заверят, что новый номер, который зрители смогут оценить уже в воскресенье, 8 сентября, будет не менее зрелищным, ведь на главном паркете страны она расскажет личную историю.

Гимнастка опубликовала на странице в Instagram фото, на котором позирует в прозрачном черном платье с множеством рюшей и оборок. Она сидит в кресле, приняв свободную позу. Естественный макияж довершил и без тог яркий образ спортсменки, не отвлекая внимания от эффектного наряда.

"Вот и неделя почти пролетела. Буквально через один день мы снова встретимся с вами на главном паркете страны. Могу сказать, что наш танец с Александром Прохаровым будет полностью передавать мое состояние на данный момент. Это будет настоящая история. Я счастлива, что могу поделиться с миром своими чувствами. Такое впечатление, что слова из песни были написаны специально для меня", - написала Анна.

&quot;Передает мое состояние&quot;: Ризатдинова в прозрачном платье рассекретила номер для Танцев со звездами 2019

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Подписчики гимнастки заверили, что им не терпится оценить номер пары, а также не оставили спортсменку без комплиментов.

  • Аня, ты просто шикарная
  • Стильно, красиво
  • Аня, вы умничка!
  • Красотка
  • Вы - прекрасны!
  • Ви така гарна в цьому вбрані.
  • Очень ждем!

Скриншот комментариев

Кстати, Олег Винник сделал Анне Ризатдиновой предложение работать в его шоу после зрелищного номера во втором эфире Танцев со звездами.

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Новости Украины Анна РизатдиноваТанцы со звездами
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