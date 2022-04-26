Оля Цибульская дала 5 советов по борьбе с апатией: быть красивой во время войны – не стыдно!

Она старалась держаться ради сына и своих поклонников, помогать своей стране. Но потом у нее иссякли силы и все вокруг потеряло смысл.

Оля Цибульская рассказала, как справиться с апатией во время войны и взять себя в руки. Она призналась, что сама находилась в состоянии затяжной депрессии и ей было сложно заставить себя что-то сделать.

Как ей удалось справиться с апатией и какие советы помогают взять себя в руки, артистка рассказала на своей странице в Instagram.

"Как-то мой друг из ВСУ позвонил, когда я сидела 5 день с немытой головой в углу комнаты и читала новости. Он сказал, что звонит за светом и теплом. Я рассказала, как есть. Я катаюсь на эмоциональных качелях, от полной апатии до истерики и назад. Болит постоянно за всех и за все. "Ольчик, твоя немытая голова на войне не помогает. Мы тут с пацанами, так как боремся за Украину и наших красивых девчат. Слышишь? Жду классную фотку. Хочу улыбнуться". До меня вроде дошло", - признается Цибульская.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка пишет, что нам сейчас нужно беречь красоту, прямо сейчас. Она дает силы нашим ребятам и девушкам на передовой.

"Знаю, что это очень сложно сейчас. Но быть красивой во время войны – не стыдно! Быть красивой в военное время – это мотивировать наших самых крутых, самых горячих ребят к победе! Быть красивой в военное время – это быть уравновешенной, а от этого спокойной для своих детей и близких", - подчеркнула Цибульская.

Какие методы помогают побороть апатию

Оля Цибульская подготовила топ-5 личных советов для "Сегодня", которые помогают восстановить эмоциональное спокойствие и дают силы бороться дальше.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Приведи себя в порядок

Жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Теперь она совсем другая. И нам сложно к ней привыкнуть. Единственное, что осталось – это ты сам. Слава Богу. Поэтому береги то, что имеешь. Конечно, если это позволяют сделать условия, в которых ты сейчас.

Твое тело, твое лицо – это не съемная квартира. Это твое постоянное любимое место для души. Пусть эта рутина отвлекает и напоминает, что любить себя сейчас – особенно важно.

Не кори себя за то, что в безопасности и есть возможность помыть голову, сделать маску для лица или маникюр. Наши защитники на фронте сражаются за наше счастливое и красивое будущее. Готовь себя к победе.

Найди новое удовольствие

Простое. Начни с теплого чая и, хотя бы 10 минут без новостей. Или, как я, собирай яйца в курятнике. Или посмотри видео, как наши ребята лупят зловонных орков. Очень расслабляет.

Позволь себе отвлечься и вспомнить, кто ты и что приносит покой твоему сердцу. Можешь начать с нескольких минут в день. Станет чуть полегче. Это почувствуешь не только ты, но и близкие рядом.

Смотри на вечное

На искусство, воду, небо. Что-то, что, несмотря на войну, остается стабильным. Что-то, что разрушить не под силу даже величайшему злу. Звучит банально, но что-то столь глобальное и необъятное дарит надежду и перспективы. Мы тоже непокорны. Жизнь победит. Нас ждет прекрасное, счастливое будущее.

Помогай

Людям, которых знаешь и не знаешь. Просто так. Не потому, что так требует совесть или чувство вины. Отдавая, мы наполняемся теплом и добром. Тебе станет легче засыпать и просыпаться.

Найди свою музыку

Без слов или с содержанием. Наш шоу-бизнес наконец-то расцвел современными украинскими песнями. Наши плейлисты наконец-то развеваются украиноязычными треками в топах. Они отличные. Найди свой.

Фото: instagram.com/cybulskaya