Обещаю стать самой лучшей женой: Анна Седокова поделилась подробностями помолвки

Янис Тимма и Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Певица в третий раз собралась под венец

На днях экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с поклонниками новостью о помолвке со своим возлюбленным - латвийским баскетболистом московских "Химок" 28-летним Янисом Тиммой. Отметим, что для 37-летней певицы этот брак будет уже третьим, а для ее избранника - вторым. Свою первую жену и сына он оставил ради романа с артисткой около года назад.

На своей странице в Instagram Седокова опубликовала романтичное фото с яхты, где и случилось предложение руки и сердца. На снимке парочка сидит в обнимку, а рядом лежит огромный букет роз. Знаковая морская прогулка произошла в Майами - сейчас влюбленные находится в США, куда прилетели, чтобы исполнительница могла отпраздновать день рождения младшей дочери Моники. Девочка живет в Америке с отцом.

В подписи Анна пообещала стать самой лучшей женой для своего любимого и призналась ему в любви.

Анна Седокова согласилась выйти замуж за молодого возлюбленного (фото: instagram.com/annasedokova)

"Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее.



Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной". - трогательно написала певица.

Позже она поделилась некоторыми подробностями того, как все произошло, а также показала нежное видео с Янисом с яхты, на котором можно хорошо рассмотреть и помолвочное кольцо.

"Спасибо за поздравления. Нам невероятно приятно! Я знаю, что вы хотите подробностей. Мы решили поехать на лодку, но ровно за 10 минут до того, как отплыть, она поломалась. Мы, всей нашей большой компанией, развернулись назад и @janis.timma был очень раздражён. Я думаю, как же так можно расстраиваться из-за лодки) Но позвонил человек и нашёл другую. Мы зашли на борт и начал лить жуткий дождь. Мы остались и сидели под дождем. Обнимались и были счастливы, а потом вышло солнышко и Янис появился с букетом алых роз... Эту историю я расскажу потом, если мой муж разрешит. Но он однажды написал -Difficult road often lead to beautiful destinations", - рассказала счастливая Седокова.

Янис Тимма и Анна Седокова растрогали видео с помолвки на яхте (видео: instagram.com/annasedokova)

Кроме того, девушка намекнула, что не против родить любимому ребенка.

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"У нас все счастливы, все живут мирно и в своей большой любви. И бывшие и родители и любимые дети. И особенно мы, настоящие. Не переживайте, некоторые ещё не раз смогут выкрикнуть «опять беременна», я обязательно доставлю вам всем это удовольствие ))) И да. Кольцо. Самое красивое на свете! Хотя, я бы вышла за него, даже если бы он сделал предложение пробкой от шампанского! От Cristal", - разоткровенничалась артистка.

Янис Тимма и Анна Седокова закрутили роман около года назад (фото: instagram.com/annasedokova)

Напомним, что Седокова уже воспитывает троих детей от троих разных мужчин. Дочь Алину она родила в 2004 году от капитана киевского "Динамо" Валентина Белькевича. В 2011 году родилась Моника от бизнесмена Максима Чернявского. А в 2017 родился сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова. с которым они не были женаты и вскоре расстались.

Ранее Анна Седокова призналась, что делала липосакцию - певица решилась на это из-за критики своей фигуры.