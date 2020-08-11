Никаких фильтров: 38-летняя Бритни Спирс очаровала натуральной красотой

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Фанаты похвалили смелость певицы

Бритни Спирс сейчас переживает не самые легкие времена. Вокруг ее имени то и дело ведутся многочисленные разговоры и пересуды. Так, по сложившимся ранеее обстоятельствам из-за психических расстройств девушки над ней установили постоянный контроль. Изначально опекуном был отец, позже – менеджер певицы. А сейчас в игру вступила мать Бритни – Линн Спирс. Она якобы хочет взять на себя обязательства по контролю над Спирс и право распоряжаться ее состоянием. На фоне этого всего в сети давно появился флешмоб #FreeBritney.

Певица показала новые фото (фото: instagram.com/britneyspears)

Фанаты уверены, что сама певица мечтает жить своей жизнью и распоряжаться ею. Они видят в каждом посте своей любимицы призыв о помощи и стараются вывести родных звезды на чистую воду. Так, они пишут под постами комментарии, в которых просят надеть одежду того или иного цвета, если ей угрожает опасность. По словам фанатов, Спирс выполняет их просьбы. Но другие уверены, что все-таки у певицы есть проблемы с психикой. Уж больно часто она постит похожие фото, записывает странные видео с танцами, а также демонстрирует сомнительные наряды.

Бритни взволновала поклонников (фото: instagram.com/britneyspears)

Один из последних постов звезды, впрочем, вызвал и массу приятных эмоций у фолловеров. Девушка запостила фото, на котором предстала без макияжа. Со своей фирменной прической и макияжем, в кроп-топе и с чокером, она выглядит милой и спокойной. В подписи звезда сообщила, что не применяла никаких фильтров, а значит, ее красота полностью натуральная.

«Ты прекрасна с фильтрами и без», «Королева», «Очаровательна», «Ты лучшая», – принялись писать ей преданные фанаты. Нашлись и те, кто указал Спирс на ее привычку постить одно и то же по многу раз. Разумеется, часть поклонников вновь попросили тайный знак от Бритни. Ни сама певица, ни ее родные комментариев по поводу сложившейся ситуации не дают. Так что фанатам остается только ждать дальнейшего развития событий.