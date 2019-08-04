Нежная русалка: Тина Кароль заворожила чувственным фото на берегу океана

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица позировала в кружевном платье бельевого стиля, оголив ножки

Тина Кароль в последнее время соблазняет поклонников результатами своей чувственной фотосессии на берегу океана, будоража их воображение каждый раз новым пляжным фото в откровенных образах. Фаны наперебой утверждают, что пикантная серия успела стать их любимой, ведь поп-дива раскрылась перед камерой с новой стороны. Певица решила разбавить горячий контент на своей страничке нежным и чувственным фото, на котром предстала перед поклонниками в наряде в своем изблюбленном бельевом стиле. Соотвествующее фото она разместила в Instagram.

На снимке Тина сидит на камене у самой кромки океана. На звезде – легкое платье в бельевом стиле с кружевом и тонкими бретелями. Она приняла изящную позу и заворожено смотрит вдаль. По всей видимости, кадр был сделан на закате, ведь вдалеке, на линии горизонта виднеются огни.

Певица предпочла не оставлять каких либо подписей к снимку, а ограничилась только отметкой фотографа.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Лестные отзывы от восторженных поклонников, которых у певицы в соцсети уже больше миллиона, не заставили себя долго ждать.

Королева, ты как всегда прекрасна

О чём задумалась, мечта?

Дуже гарна

Наше солнышко

Русалочка

Мрійлива русалонька

Красивенькая

Прелестно!

Какая чувственная красота

Прекрасная Тина

Супер нежная, Тина

Тина, вы Прекрасная Женщина

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль покорила магнетическим взглядом на чувственных пляжных фото. Певица позировала в кроп-топе и коротких шортах, подчеркнувших ее соблазнительные изгибы.

Напомним, что Тина Кроль заинтриговала чувственным эффектным видео с бэкстейджа пляжной фотосессии, сделанной в США.