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"Не представляю жизнь без тебя": Ефросинина растрогала признанием близкому человеку

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.06.2019 - 20:37
"Не представляю жизнь без тебя": Ефросинина растрогала признанием близкому человеку
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Ефросинина в очередной раз растрогала сеть

Маша Ефросинина поздравила свою сестру Лизу с Днем рождения. Свое эмоциональное поздравление популярная телеведущая написала на своей странице в Instagram.

При этом Ефросинина также опубликовала фотографии вместе с Лизой. Маша написала, что ее сестра умеет по-настоящему дружить и, что она не просто так родилась в международный День друзей.

&quot;Не представляю жизнь без тебя&quot;: Ефросинина растрогала признанием близкому человеку

Маша Ефросинина с сестрой Лизой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша подчеркнула, что Лиза - образцовая мать и ее любви хватает на всех детей, поэтому они будут всегда ей гордиться.

&quot;Не представляю жизнь без тебя&quot;: Ефросинина растрогала признанием близкому человеку

Маша Ефросинина с сестрой Лизой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Тебе неплохо было бы посвятить и День Дочери, так как ты умудряешься быть внимательной и заботливой дочерью нашей маме за нас двоих. И от меня лично нарекаю этот день Днем сестры - я не представляю свою жизнь без тебя, без твоих черных глаз-пуговок, иногда таких отчаянных, часто игривых и постоянно мыслящих!!! Я люблю тебя, мой дрыщик!" - написала Ефросинина.

&quot;Не представляю жизнь без тебя&quot;: Ефросинина растрогала признанием близкому человеку

Маша Ефросинина с сестрой Лизой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Она также извинилась за то, что не может в этот день быть рядом со своей сестрой.

Пользователи сети отрегулировали на трогательные слова телеведущей:

  • Спасибо большое, Мария, что вы такие умеете любить ценить;
  • Это так трогательно;
  • Самое большое счастье, что вы есть друг у друга!!!
  • Замечательное поздравление!
  • С днем рождения Лизу! Дружбы, взаимопонимания, гармонии вам!

&quot;Не представляю жизнь без тебя&quot;: Ефросинина растрогала признанием близкому человеку

Скриншот с Instagram

Напомним, Маша Ефросинина призвала женщин любить себя без макияжа. При этом ведущую очень печалит, что многие женщины сильно зависят от мнения других.

Ранее сообщалось о том, что Ефросинина впечатлила смелым образом в ультракоротких шортах.

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