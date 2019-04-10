"Намеки на шоу-бизнес": Григорий Решетник рассказал, как перевоплощался в супердевочку

Новый выпуск Improv Live Show (фото: пресс-служба)

И попал в шоу-бизнес из садика

Телеведущий Григорий Решетник принял участие в новом проекте Студии "Квартал 95" и "Нового канала" - Improv Live Show. В шоу нет сценария и заготовок, поэтому звездным гостям приходится демонстрировать свои актерский и импровизаторский таланты.

– Сегодня все было весело! – поделился ведущий впечатлениями об участии в шоу "Нового канала". – Играть на сцене я начал, наверное, с самого детства. Помню, в начальных классах родители устраивали концерты в школе – и почему-то им всегда было смешно, когда мальчики переодевались в девочек, а девочки – в мальчиков. Так вот, когда я переодевался в девочку – все восхищались моим образом: "Вау, ты – супердевочка!" Наверное, уже тогда это были намеки на шоу-бизнес (смеется).

Improv Live Show - Выпуск 3 - 05.04.2019

Двое сыновей Григория сейчас ходят в садик, но девочек не играют, а играют самих себя и сказочных персонажей.

– Они оба уже много снимались, особенно старший в его пять лет. Но более творческая личность у нас младший, Дима. А Иван больше в себе, хотя мне кажется, что потом все поменяется и будет наоборот. Но сейчас Дима в свои без малого два года очень шустрый мальчик, слушает всех, копирует, веселится, любит быть на виду.

Команда Improv Live Show

Improv Live Show выходит по пятницам в 19:00 на "Новом канале".

Напомним, ранее технолог по консервированию Ольга Бендерская, эксперт проекта "Нового канала" - "Тайный агент" рассказала, как правильно выбирать магазинные соки.

Также ведущая проекта "Ревизор. Магазины" Ирина Хоменко рассказывала, как вернуться здоровым из торгового центра.