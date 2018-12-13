"Нам неделя": Валентина Хамайко показала новорожденного сына

Фото: Валентина Хамайко (instagram.com/valentinakhamaiko)

Ведущая недавно в четвертый раз стала мамой

Украинская ведущая программы "Сніданок вихідний" Валентина Хамайко, которая родила четвертого ребенка 5 декабря, поделилась с поклонниками первыми фото новорожденного малыша. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На них запечатлен маленький Андрей в люльке, на втором фото с ним позирует брат, а на третьем сестра держит младенца на руках.

Фото: Валентина Хамайко показала сына (instagram.com/valentinakhamaiko)

Валентина рассказала, что это был первый день, когда они никуда не шли.

Фото: Валентина Хамайко показала сына (instagram.com/valentinakhamaiko)

"Нам неделя...нам, потому что я до сих пор живу с ребенком одним организмом! На руках, в объятиях, кормясь.... И сегодня первый день, когда мы никуда не едем... и от этого неспешные минуты рядом становятся еще ценнее. В первые дни я чувствовала, что старшие дети соскучились... постоянно перебивали друг друга и звали МАМА!!! ежеминутно) Но стоило каждому уделить время, так, чтобы побыть хотя бы несколько часов в одиночестве и все...все стало намного лучше. Цена вопроса:

- в воскресенье я ходила с Соломией в кино на Щелкунчика ( маленький был со мной )

- вечером на детский день рождения с Мирославой

- понедельник мы провели с Михаилом

- в среду был запланированный визит к педиатру, а после уже поехала к мужу ...ему тоже была нужная поддержка;)) и все с малышом!

И вот она НАША СРЕДА и отдых. А вместо одеяла - пуховый платок, подарок от прабабушки. И пусть за окном будет снег.

P.S. Скоро напишу про свои открытия, они же мои помощники с ребенком!" - написала Хамайко.

Скриншот поста (instagram.com/valentinakhamaiko)

Публикация собрала более 16 тысяч лайков и множество комментариев. Пользователи сети желают, чтобы малыш рос здоровым и восхищаются милой фотографией. Некоторые восторгаются ее активностью и смелостью, хотя находятся и такие, кто критикует ведущую за слишком бурную деятельность и отмечает, что она сейчас больше нужна младенцу.

"Какой славный бутузик, столько волосиков, наш лысенький можно сказать был";

"Какая прелесть!!!";

"Яка милота";

"Яке гарненьке! Щастя та божої милості";

"Яке прекрасне дитя. Здоров`я Вам і миру Вашій родині";

"А я считаю что не нужно выкладывать ребенка в интернет,а тем более что бы все знали где чаще всего он бывает, ибо очень много извращенцев розвелось и никто не знает чем это может закончится...";

"Валічко, я від Вас у захваті!!! Поєднувати роботу і сім‘ю, а ще залишатися такою красивою і доброю-це подвиг";

"Це-приклад для всіх жінок!!!! Нехай всю Вашу сім‘ю Боженько береже!!!";

"Умничка, что не прячете личико малыша сердечком или цветочком. Он прекрасен!!!! Всех благ!";

"Ви молодці,ваш синочок,як Ангелочок. Дай вам Бог здоров'я, і нехай береже вас від злих і завісних людей. Це добре, що ви так активно прогулюєтесь, маленький швидше адаптується і міцніший буде імунітет. Всього вам найкращого", - пишут подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/valentinakhamaiko)

Напомним, что 5-го декабря, ведущая в четвертый раз стала мамой. Валентина Хамайко с мужем уже воспитывают девятилетнюю Соломию и пятилетних Мишу и Мирославу.

Ранее мы писали о том, что Валентину Хамайко раскритиковали в сети за ранний выход на работу после родов. Ведущая вернулась к работе всего через три дня после рождения сына. Однако не все пользователи сети оценили такое рвение к работе.

Кстати, Анита Луценко впервые показала лицо двухлетней дочери.

Видео: РБК-Украина