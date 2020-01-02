Надя Дорофеева призналась, что муж заставляет ее смотреть "Иронию судьбы" на новый год

Надя Дорофеева поделилась списком любимых рождественских фильмов, а Олег Скрипка вспомнил свои первые впечатления от Рождества во Франции
Уже 7 января, в 21:50 канал «1+1» покажет телеверсию грандиозного концерта «Рождественская история с Тиной Кароль», который недавно состоялся в столичном Дворце спорта. Любимые звезды миллионов украинцев объединили свои культовые хиты с традиционными колядки, чтобы популяризировать культуру празднования настоящего украинского Рождества.
Зрители увидят на сцене Тину Кароль, MONATIK, DZIDZIO, KAZKA, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, THE HARDKISS, Беz Обмежень, Олега Скрипку и ВВ, «Женский Квартал», MICHELLE ANDRADE, KHAYAT, звезд шоу «Голос країни» и «Танці з зірками». В ярких номерах примут участие более сотни артистов - акробатов, актеров, фигуристов и танцоров, а музыкальное сопровождение обеспечит оркестр Вооруженных сил Украины.
За кулисами телесъёмки концерта звезды признались, что для них Рождество - это особый праздник, когда собирается вся семья.
Сама Тина Кароль, которая стала идейным вдохновителем и ведущей «Рождественской истории», до сих пор верит в чудо Рождества и магические обычаи Сочельника.
«Обычно мы празднуем Рождество с семьей, потому что на Новый год артисты работают», - рассказал Позитив, участник группы «Время и Стекло». А Надя Дорофеева добавила, что перестроиться с рабочего на праздничное настроение помогают атмосферные новогодние фильмы и музыка.
На сцене «Рождественской истории» группа «Время и Стекло» создаст настоящую новогоднюю сказку. Артисты в костюмах Санта Клауса и Снегурочки споют свой украиноязычный хит «Дым» и с ледового катка поднимутся в воздух над Дворцом спорта на больших санях с оленями.
Мультиартист MONATIK, который специально для проекта «Здійсни мрію» написал новый саундтрек «Мріяти не шкідливо» и споет его вместе с госпел-хором на сцене «Рождественской истории», также рассказал о своем семейном праздновании.
В то время Олег Скрипка, который вместе с группой ВВ ворвется на сцену «Рождественской истории» с колядкой «Добрий вечір тобі, пане господарю», признался, что начал праздновать Рождество не так давно. Артист вырос на севере Украины, где традиции были не так распространены. Но Олег вспомнил интересную историю о своем первом Рождестве за границей.
Яркие постановки и выступления украинских звезд во время «Рождественской истории» перенесут зрителя в атмосферу настоящего украинского Рождества и подарят новогоднее настроение. Тина Кароль удивит смелыми образами, Мишель Андраде устроит перфоманс на ледовом катке, а «Женский квартал» будет шутить о суженом Тины Кароль. Приятным сюрпризом для всех станет лирический перфоманс от группы «Беz Обмежень» вместе с яркими парами финалистов шоу «Танці з зірками».
Над созданием шоу работала команда больших развлекательных проектов «1+1 Продакшн» под руководством Владимира Завадюка. Режиссерами-постановщиками концерта стали Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, именно их часть перфоманса для популярной американской артистки Pink произвела фурор в мире. Они создают грандиозные постановки для шоу «Танці з зірками» и «Голосу країни», а также работали над концертом «VISLOVO» группы «Время и Стекло». Разработкой концепции рождественского шоу режиссеры-постановщики занимались более полугода, чтобы действительно поразить зрителей и подарить яркую новогоднюю сказку.
Исполнения желаний, рождественская магия, сказочные декорации и выступления, от которых замирает сердце и перехватывает дух - не пропустите телеверсию концерта «Рождественская история с Тиной Кароль» - 7 января в 21:50 эксклюзивно на «1+1».
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