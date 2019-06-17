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Надя Дорофеева покорила стрит-стайл образом в стиле спорт-шик

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.06.2019 - 18:32
Надя Дорофеева покорила стрит-стайл образом в стиле спорт-шик
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица непринужденно держалась перед камерой

Надя Дорофеева обожает модные эксперементы. В ее гардеробе можно найти множество вариантов луков разных стилей, которые она умеет компоновать между собой так, что ее образы становятся предметом подражания для юных поклонниц. Фаны давно уже назвали умение певицы одеваться трендово и неповторимо "отдельным видом искусства". В разделе "сториз" Instagram она показала очередной запоминающийся аутфит в стиле спорт-шик.

Надя снялась в нескольких локациях. Сначала она позировала в машине и пила из стаканчика свой любимый напиток – латте через трубочку. Звезда расслабленно вела себя перед камерой и чувствовала свободно и непринужденно. Она мило улыбается, поправляет пряди и готовится к работе в кадре.

Прическа с высоким хвостом и слегка растрепанными локонами, естественный макияж и трендовый аксессуар – крупный бант дополнили ее милый образ.

Надя Дорофеева покорила стрит-стайл образом в стиле спорт-шик

Надя Дорофеева покорила стрит-стайл образом в стиле спорт-шикНадя Дорофеева покорила стрит-стайл образом в стиле спорт-шик

Надя Дорофеева покорила стрит-стайл образом в стиле спорт-шик

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Не обошлось и без стрит-стайл фотосета. Так, Надя шагает по городу в белоснежных штанах с лампасами с высокой талией и короткой толстовке с капюшоном. Похоже, фото было сделано в центре Киева. На снимке стояла отметка температуры на улице - +31 градус. Девушка чем-то увлечена и всматривается в экран смартфона.

Надя Дорофеева покорила стрит-стайл образом в стиле спорт-шик

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что Надя Дорофеева показала забавный и эмоциональный фотосет в оригинальной футболке с дерзкой надписью.

Ранее муж Нади Дорофеевой, блогер, телеведущий и певец Владимир Дантес опубликовал милое фото с женой и общими друзьями.

Кстати, стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Она позировала на небольшой моторной лодке посреди водоема.

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Новости Украины Надя Дорофеева
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