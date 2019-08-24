"Мой кислород": Лобода умилила сеть фото с подросшей младшей доченькой

Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

Певица показала нежные фото с Тильдой из самолета

Украинская певица Светлана Лобода, которая поразила впечатляющим шпагатом в Турции, довольно часто показывает в сети свою старшую дочь Еву и делится трогательными признаниями в любви к малышке. Лицо же младшей дочурки, годовалой Тильды, она до сих пор держит в секрете и публиковала лишь несколько фото с девочкой. Поэтому любое новое появление малышки - настоящий праздник для фанатов!

Светлана решила побаловать их и поделилась на своей Instagram-страничке милыми фото с Тильдой, сделанными в самолете. Артистка в белых брюках и майке полулежит в кресле, держа малышку на руках.

На одном кадре девочка стоит, а на другом нежно прижалась к маме и с интересом смотрит в иллюминатор. Ребенок снят со спины, так что его лицо по-прежнему нельзя рассмотреть.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

"мой кислород в безвоздушном пространстве", - трогательно подписала публикацию Лобода.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники молниеносно отреагировали на такие очаровательные фото и оставили множество умиленных комментариев сладкой малышке и ее маме.

Хочется «скушать» эту сладкую девчушку, пусть будет самой счастливой

Тиля такая большая уже

Тиля, какой уже хвостик из волосиков

Какая Тилюшка уже большая

Какие зайки

Какие же Вы милые, не сглазить

Какая тут нежная и воздушная! А главное любящая Мама у любимых деток!

Ого,как выросла

Очень милые и красивые

Неземные Куколки

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, поклонники недавно оценили яркий экспромт звезды. Светлана Лобода решила устроить распевку на столе в гримерке, так певица репетировала перед концертом.

Мы также сообщали, что Светлана Лобода поделилась эффектным портретом старшей дочери Евы. Девочка просто покорила фанатов своим проникновенным взглядом.