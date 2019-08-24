"Мой кислород": Лобода умилила сеть фото с подросшей младшей доченькой

Певица показала нежные фото с Тильдой из самолета
Украинская певица Светлана Лобода, которая поразила впечатляющим шпагатом в Турции, довольно часто показывает в сети свою старшую дочь Еву и делится трогательными признаниями в любви к малышке. Лицо же младшей дочурки, годовалой Тильды, она до сих пор держит в секрете и публиковала лишь несколько фото с девочкой. Поэтому любое новое появление малышки - настоящий праздник для фанатов!
Светлана решила побаловать их и поделилась на своей Instagram-страничке милыми фото с Тильдой, сделанными в самолете. Артистка в белых брюках и майке полулежит в кресле, держа малышку на руках.
На одном кадре девочка стоит, а на другом нежно прижалась к маме и с интересом смотрит в иллюминатор. Ребенок снят со спины, так что его лицо по-прежнему нельзя рассмотреть.
Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)
"мой кислород в безвоздушном пространстве", - трогательно подписала публикацию Лобода.
Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)
Поклонники молниеносно отреагировали на такие очаровательные фото и оставили множество умиленных комментариев сладкой малышке и ее маме.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Кстати, поклонники недавно оценили яркий экспромт звезды. Светлана Лобода решила устроить распевку на столе в гримерке, так певица репетировала перед концертом.
Мы также сообщали, что Светлана Лобода поделилась эффектным портретом старшей дочери Евы. Девочка просто покорила фанатов своим проникновенным взглядом.