ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Мой кислород": Лобода умилила сеть фото с подросшей младшей доченькой

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.08.2019 - 14:49
"Мой кислород": Лобода умилила сеть фото с подросшей младшей доченькой
Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

Певица показала нежные фото с Тильдой из самолета

Украинская певица Светлана Лобода, которая поразила впечатляющим шпагатом в Турции, довольно часто показывает в сети свою старшую дочь Еву и делится трогательными признаниями в любви к малышке. Лицо же младшей дочурки, годовалой Тильды, она до сих пор держит в секрете и публиковала лишь несколько фото с девочкой. Поэтому любое новое появление малышки - настоящий праздник для фанатов!

Светлана решила побаловать их и поделилась на своей Instagram-страничке милыми фото с Тильдой, сделанными в самолете. Артистка в белых брюках и майке полулежит в кресле, держа малышку на руках.

На одном кадре девочка стоит, а на другом нежно прижалась к маме и с интересом смотрит в иллюминатор. Ребенок снят со спины, так что его лицо по-прежнему нельзя рассмотреть.

&quot;Мой кислород&quot;: Лобода умилила сеть фото с подросшей младшей доченькой

Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

"мой кислород в безвоздушном пространстве", - трогательно подписала публикацию Лобода.

&quot;Мой кислород&quot;: Лобода умилила сеть фото с подросшей младшей доченькой

Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники молниеносно отреагировали на такие очаровательные фото и оставили множество умиленных комментариев сладкой малышке и ее маме.

  • Хочется «скушать» эту сладкую девчушку, пусть будет самой счастливой
  • Тиля такая большая уже
  • Тиля, какой уже хвостик из волосиков
  • Какая Тилюшка уже большая
  • Какие зайки
  • Какие же Вы милые, не сглазить
  • Какая тут нежная и воздушная! А главное любящая Мама у любимых деток!
  • Ого,как выросла
  • Очень милые и красивые
  • Неземные Куколки

&quot;Мой кислород&quot;: Лобода умилила сеть фото с подросшей младшей доченькой

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, поклонники недавно оценили яркий экспромт звезды. Светлана Лобода решила устроить распевку на столе в гримерке, так певица репетировала перед концертом.

Мы также сообщали, что Светлана Лобода поделилась эффектным портретом старшей дочери Евы. Девочка просто покорила фанатов своим проникновенным взглядом.

"Волочкова отдыхает": Лобода в Турции грациозно села на шпагат "Невероятная девочка": дочь Лободы зачаровала сеть глазами-океанами
Новости Украины Лободадочь
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь