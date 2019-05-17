Монро, Сумская, TAYANNA и еще 12 звезд присоединились к кампании Киевпрайда "Борітеся – поборете!"

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15 знаменитостей присоединились к инфокампании Киевпрайда "Борітеся – поборете!", посвященной Международному дню борьбы с гомофобией, трансфобией и биофобией

17 мая в мире отмечают Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и биофобией. По этому случаю Киевпрайд совместно с клипмейкером и режиссером Юрием Движоном запустили инфокампанию “Борітеся – поборете!”. К ней присоединились 15 знаменитостей, которые снялись в одноименном ролике. Среди героев - звезды шоу-бизнеса, телевидения, политики и дипломаты, а именно: Народная артистка Украины Ольга Сумская, Посолка Великобритании в Украине Джудит Гоф, певица ЛУНА, телеведущий Майкл Щур, певица Алина Паш, травести дива Монро, координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани, певец PIANOBOY Дмитрий Шуров, телеведущая Янина Соколова, политик Светлана Залищук, певица TAYANNA, музыкальная группа YUKO, телеведущий Анатолий Анатолич, певица Злата Огневич и музыкальная группа KADNAY

Кампания "Борітеся – поборете!"

Проект, призванный привлечь внимание к проблемам дискриминации ЛГБТ+ в Украине и показать, что лесбиянки, геи, бисексуальные и трансгендерные люди являются в первую очередь такими же гражданами этого государства, носителями ее культуры.

"Украинская культура базируется на универсальных объединяющих и вдохновляющих ценностях, таких как свобода, любовь, поддержка, безопасность. На протяжении всей истории нашего народа мы боролись за свободу и независимость, которые дались нам только благодаря единству. Именно эти ценности формируют нашу культурную идентичность, объединяют нас и помогают как личностному становлению, так и государственном. Украина выбрала путь европейского развития, где главным является верховенство права и равенство независимо от вероисповедания, цвета кожи, сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Как сообщество и граждане этого государства, именно за такую Украину мы объединяемся в борьбе против гомофобии, трансфобии и любой ксенофобии", - говорит София Лапина - продюсер и редактор проекта, по совместительству координатор пиар-департамента "Киевпрайд".

"Я очень рад что в этом году к нашему проекту присоединилось столько известных и влиятельных людей. Это свидетельствует о том, что наше общество на правильном европейском пути. Но очень жаль, что в нашем шоу-бизнесе остается большое количество артистов, которым не составляет труда поддержать права животных, экологические инициативы и кучу всего другого, но только не права ЛГБТ. Также меня очень огорчает, что среди известных и влиятельных звезд шоу-бизнеса и телевидения существуют и ЛГБТ-люди, даже очень много, но они не делают каминг-аутов и не помогают в защите своих же прав", - креативный продюсер и автор идеи Юрий Движон.

"Убеждена, что ненависть и нетерпимость подрывают единство Украины. Толерантность и недискриминация делают Украину сильнее", - говорит в своем обращении Народная артистка Украины Ольга Сумская.

"Я ценю в человеке талант, конструктивные поступки, умение делать счастливыми других, в независимости от того, какого он пола, вероисповедания или сексуальной ориентации. Ведь это то, с чем рождаются, а не выбирают", - комментирует певец и композитор PIANOBOY Дмитрий Шуров.

"Каждый день меня окружает огромное количество людей. И все они - абсолютно разные. Но я люблю их за сердца и мысли, а не за цвет кожи или сексуальную ориентацию. Я мечтаю о счастливой и сильной Украине. Это возможно только тогда, когда мы все вместе объединимся. Поэтому, если рядом с вами есть кто-то, кто нуждается в вашей поддержке, не будьте равнодушными и проявляйте толерантность. Лучше будьте радугой в чьих-то облаках”, - призывает певица и сонграйтер TAYANNA.

Специально для этого проекта известный дизайнер Костя Омеля разработал футболки "Борітеся - поборете!" с айдентикой нынешнего Киевпрайда, где среди символов ЛГБТ-сообщества было использовано и Украинскую государственную символику: герб и флаг.

"Еще в прошлом году наша компания поддержала Киев Прайд. Тогда мы выпустили футболку RELAX в цветах ЛГБТ-сообщества. Мы предложили украинским звездам и инфлюенсерам сделать фото в ней и таким образом привлечь внимание к этому событию. В этом году мой товарищ Юра Движон предложил разработать дизайн футболки в коллаборации с Киевпрайд. Наша команда не колебалась ни минуты и мы сделали это! Лично мне очень важно, чтобы люди имели равные права и возможность пользоваться ими! Для этого нужно бороться. Мирно, но бороться. С каждым годом сознательность граждан нашей стране будет меняться и я уверен, что люди начнут понимать и принимать других, не таких, как большинство. Мы должны научиться жить в уважении и любви! Борітеся - поборете!", - комментирует свой вклад дизайнер Костя Омеля.

Киевпрайд 2019 начнется 16 июня серией культурно-просветительских мероприятий. А завершится уже традиционным Маршем Равенства 23 июня в центре столицы, на который организаторы ожидают 10 тысяч участников.

Информационным партнером проекта выступил Новый Канал, где размещен главный ролик. Также на следующей неделе стартует аналогичная информационная кампания в столичном метрополитене.