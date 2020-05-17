Так молодо выглядят! Холостяк-10 Макс Михайлюк показал любимых родителей

Поклонники оставили семье Холостяка много теплых отзывов
В пятницу, 15 мая состоялся 11 выпуск реалити шоу Холостяк 10, в котором Макс Михайлюк пригласил трех оставшихся участниц Вику, Дану и Дашу в свой родной город - Одессу. Там мужчина пообщался отдельно с каждой из девушек, а также познакомил их со своими родителями Ларисой и Андреем. После встречи с родными Макса проект покинула Вика. Уже 22 мая состоится долгожданный финал шоу, в котором холостяк сделает свой финальный выбор.
Ну а пока Михайлюк решил ближе познакомить всех со своей семьей и поделился в Instagram трогательными кадрами с родителями. На всех фото они позируют в обнимку и выглядят очень счастливыми. Ранее главный герой шоу отмечал, что мнение родителей для него очень важно, однако окончательное решение он будет принимать сам.
"Любимые", - лаконично подписал снимки Макс.
Фото: Холостяк 10 Макс Михайлюк с родителями (instagram.com/flymax305)
Поклонники пришли в восторг от этой прекрасной семьи и оставили множество теплых отзывов. При этом многие отметили, что родители Холостяка-10 выглядят очень молодо - некоторые даже приняли его отца за старшего брата! Ну а маму Ларису называют настоящей красоткой.
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Напомним, Вика из Холостяк-10 рассказала о решении после расставания с Максом Михайлюком.
Автор: Марина Настевич