Так молодо выглядят! Холостяк-10 Макс Михайлюк показал любимых родителей

Фото: Холостяк 10 Макс Михайлюк (instagram.com/flymax305)

Поклонники оставили семье Холостяка много теплых отзывов

В пятницу, 15 мая состоялся 11 выпуск реалити шоу Холостяк 10, в котором Макс Михайлюк пригласил трех оставшихся участниц Вику, Дану и Дашу в свой родной город - Одессу. Там мужчина пообщался отдельно с каждой из девушек, а также познакомил их со своими родителями Ларисой и Андреем. После встречи с родными Макса проект покинула Вика. Уже 22 мая состоится долгожданный финал шоу, в котором холостяк сделает свой финальный выбор.

Ну а пока Михайлюк решил ближе познакомить всех со своей семьей и поделился в Instagram трогательными кадрами с родителями. На всех фото они позируют в обнимку и выглядят очень счастливыми. Ранее главный герой шоу отмечал, что мнение родителей для него очень важно, однако окончательное решение он будет принимать сам.

"Любимые", - лаконично подписал снимки Макс.

Фото: Холостяк 10 Макс Михайлюк с родителями (instagram.com/flymax305)

Поклонники пришли в восторг от этой прекрасной семьи и оставили множество теплых отзывов. При этом многие отметили, что родители Холостяка-10 выглядят очень молодо - некоторые даже приняли его отца за старшего брата! Ну а маму Ларису называют настоящей красоткой.

Такие хорошие родители

Мама красотка

Родители просто супер.Такие приятные и милые

Прекрасна родина. Безмежного Вам щастя і здоров'я міцного)

У вас удивительная семья! Дай Бог мудрости чтобы создать такую же семью

Какая у вас хорошая семья

Очень очень класные

Дуже хороші батьки і гарна родина .Щастя Вам!

Неймовірно гарні батьки і синочок також

Очень красивые. Максим отображение своего отца,и Мама очень красивая, особенно улыбка

Очень красивые родители, и ты Макс

Очень красивая семья , мама. а папа действительно как друг ваш, молодо выглядят как вы сказали « мы как дружбаны « в точку просто

Это папа? ниче себе!!! Думала брат

Гарна сімя тато мудрий і розумний мама добра і мила любо подивитись

Скриншот комментариев

Напомним, Вика из Холостяк-10 рассказала о решении после расставания с Максом Михайлюком.

Автор: Марина Настевич