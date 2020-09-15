Мир окутан любовью: Екатерина Кухар с мужем обменялись нежными клятвами в особую дату

Екатерина Кухар и Александр Стоянов ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина и ее муж 15 сентября отмечают годовщину свадьбы

Судья "Танцев со звездами", прима-балерина Екатерина Кухар отмечает особую дату. Год назад, 15 сентября, Екатерина и Александр обменялись свадебными клятвами. На момент заключения официального союза они уже 9 лет жили вместе, причем пара даже прошла обряд венчания. Знаменательное событие смогли увидеть зрители "Танцев со звездами 2019", ведь праздник продолжился прям в эфире, а Екатерина и Александр исполнили полный любви и нежности номер на главном паркете страны.

Прима-балерина опубликовала памятные кадры на странице в Instagram и обратилась к мужу в особый для них день.

"Я буду страстно любить тебя сегодня и всегда. Я обещаю сохранить это чувство и знаю: эта любовь одна и на всю жизнь. Мы это доказываем друг другу уже 10 лет! Ты — мужчина моей жизни и я всегда готова быть рядом с тобой, за тобой и в случай чего, пойти первой и провести тебя через темный лес. Потому что с тобой я смелая, счастливая, окутана твоей любовью и вдохновлена! Мне в этом мире ничего не чуждо и не страшно, пока просыпаясь, я могу обнимать тебя и смотреть на тебя спящего! Ты – мой. Люблю", - призналась в чувствах прима.

Супруг Екатерины также оставил для нее нежные слова. Он опубликовал видео с официальной регистрации брака с любимой. Они надеваю на палец друг другу кольца , а сам ролик идет на фоне композиции MONATIK'а - "Сильно красивая".

"Ровно год назад мы снова поклялись любить друг друга вечно! И пусть мы уже 10 лет вместе, но этот год был особенным, ведь мы сумели сделать то, чего не делали ни разу за все это время: очень долго отдыхали и наслаждались нашей семьей. И еще во сто крат сильнее окутали наш мир любовью! Ты моя муза, мой храм, моя стихия и любовь всей жизни! Пусть так будет всегда!" - написал Александр.

Напомним, что ранее Екатерина Кухар поделилась личными правилами жизни и рассказала, как стать лучшей версией себя.