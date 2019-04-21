"Мини-копии папы": MONATIK умилил сеть фото с сыновьями

Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Артист показал поклонникам, как провел выходные

Популярный украинский певец и тренер шоу Голос країни 9 Дмитрий Монатик, который не так давно отпраздновал 33-й день рождения, порадовал поклонников редкими семейными снимками. Артист предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ, однако в последнее время все же стал чаще показывать любимую жену и детей в сети.

Так, на своей странице в Instagram MONATIK опубликовал два фото с сыновьями. Лиц детей не видно, однако они малыши одеты в схожем с папой спортивном стиле - яркие куртки, джинсы и кроссовки. У всех троих также на головах одинаковые черные шапки, что очень умилило фанов. Судя по кадрам, семейство погуляло в одном из развлекательных центров.

Фото: Монатик с сыновьями (instagram.com/monatik_official)

"Столь долгожданная семейная суббота ... #Мои", - трогательно подписал публикацию музыкант.

Фото: Монатик с сыновьями (instagram.com/monatik_official)

Подписчики оставили множество умиленных комментариев, отметив стиль детишек и называя их копией звездного папы.

"Ну какие прекрасные"

"На стиле"

"Гвардия монатиков пришла в мир , чтобы сделать его музыкальнее"

"Маленькі Монатіки"

"Такие модники)) сразу видно дети Монатика"

"Уровень милоты зашкаливает"

"Мини-копии папы"

"Вы такие очаровательные вместе :)"

"Крошечные Монатики"

"Ох эти парни)))) кружат голову до упаду"

"Такие милые. И талантливые, я уверенна, что они себе заявят в будущем"

"Сладкие, прекрасные"

Жена Монатика Ирина Демичева также поделилась милым снимком - на нем папа и сыновья стоят у цветочного прилавка и внимательно его изучают.

Фото: Монатик с сыновьями (instagram.com/irinademicheva)

"Приучает мальчишек с детства правильно за девочками ухаживать", - прокомменировала довольная мама.

Напомним, недавно MONATIK презентовал новую песню "LOVE IT ритм" и клип на нее. Эта работа из третьего сольного альбома стала самой масштабной в карьере музыканта и уже произвела настоящий фурор в сети.

Ранее Monatik сделал трогательное заявление о своей супруге Ирине.