"Мини-копии папы": MONATIK умилил сеть фото с сыновьями

Артист показал поклонникам, как провел выходные
Популярный украинский певец и тренер шоу Голос країни 9 Дмитрий Монатик, который не так давно отпраздновал 33-й день рождения, порадовал поклонников редкими семейными снимками. Артист предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ, однако в последнее время все же стал чаще показывать любимую жену и детей в сети.
Так, на своей странице в Instagram MONATIK опубликовал два фото с сыновьями. Лиц детей не видно, однако они малыши одеты в схожем с папой спортивном стиле - яркие куртки, джинсы и кроссовки. У всех троих также на головах одинаковые черные шапки, что очень умилило фанов. Судя по кадрам, семейство погуляло в одном из развлекательных центров.
Фото: Монатик с сыновьями (instagram.com/monatik_official)
"Столь долгожданная семейная суббота ... #Мои", - трогательно подписал публикацию музыкант.
Фото: Монатик с сыновьями (instagram.com/monatik_official)
Подписчики оставили множество умиленных комментариев, отметив стиль детишек и называя их копией звездного папы.
Жена Монатика Ирина Демичева также поделилась милым снимком - на нем папа и сыновья стоят у цветочного прилавка и внимательно его изучают.
Фото: Монатик с сыновьями (instagram.com/irinademicheva)
"Приучает мальчишек с детства правильно за девочками ухаживать", - прокомменировала довольная мама.
Напомним, недавно MONATIK презентовал новую песню "LOVE IT ритм" и клип на нее. Эта работа из третьего сольного альбома стала самой масштабной в карьере музыканта и уже произвела настоящий фурор в сети.
Ранее Monatik сделал трогательное заявление о своей супруге Ирине.