Такие милые: Дантес растрогал нежностью с Дорофеевой и сделал признание

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Звездная парочка понежилась в гамаке во дворе своего дома

Надя Дорофеева уже вернулась к работе и снова пропадает на съемках и репетициях, однако она обожает проводить выходные на релаксе вместе с любимым мужем Владимиром Дантесом. Пара живет в загородном доме с собственным двором и бассейном, что позволяет им прекрасно проводить время вдали от любопытных глаз и приглашать друзей в гости.

Ведущий и певец поделился в сети милым и нежным снимком с любимой - пара лежит лицом к лицу в необычном гамаке с подставкой, который стоит посреди зеленой лужайки. Надя одета в свободную белую рубашку, ее волосы растрепаны - певица трепетно касается рукой лица супруга. Владимир же задумчиво смотрит вдаль, держа в руке бокал с коктейлем.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес растрогали нежным фото в гамаке (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Артист признался, что раньше совсем не хотел жить за городом, однако сейчас понял, как же ему это нравится.

"Всегда говорил, что лучше жить в не очень большой квартире в центре города, чем в доме за городом. Но как же я ошибался. Хотя, каждому этапу жизни подходит своя локация. Мне кажется, лет через 10, может и раньше, идеально будет и домик на берегу моря/океана. Возможности валяться на свежем воздухе с любимой, друзьями.. дыыышааать и понимать, что дааааа вот оно!!! Я часто ворчу, что когда много людей, потом нужно долго убирать, но всё же сильнее я расстраиваюсь, когда дом пустует. Поэтому мы зовём гостей постоянно!!!! Всем воплощения самых нереальных мечт!!!" - поделился Дантес.

Фолловеры порадовались за пару и засыпали их теплыми и душевными отзывами, а некоторые предложили завести детей, чтобы в доме не было пусто.

Так вы это... дитя родите и дом никогда пустовать не будет и будет всегда весело, а тем более не скучно

Классные

Побольше душевных постов о чувствах

В етом фото столько теплоты и чувств. Класс!!! Приятно смотреть на вас. На душе тепло от настоящих фото.

які ви милі

100% правда!

Классные

Ой, такие милые)

Классный гамак

Я не пойму, эта штука с возрастом приходит? Та же ситуация

Скриншот комментариев

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