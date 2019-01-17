Майли Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

В западных СМИ начала распространяться информация, что Майли и Лиам ждут первенца

В среду, 16 января, зарубежные СМИ начали массово сообщать о том, что 26-летняя американская певица Майли Сайрус и ее новоиспеченный муж, австралийский актер Лиам Хемсворт скоро станут родителями. Однако через несколько часов сама Майли высказалась о подобных слухах, причем довольно остроумно.

Под публикацией издания Daily Mail о ее беременности в Twitter она оставила комментарий, в котором также упомянула и нашумевшее яйцо, которое стало рекордсменом по лайками в Instagram.

"Я не нахожусь в ожидании появления яйца на свет. Но отлично, что вы так за нас рады! Мы тоже рады за нас! Мы взволнованы следующей главой в наших жизнях. А теперь, пожалуйста, оставьте меня в покое и вернитесь к тому, чтобы продолжать пялиться на яйцо", - иронично написала Сайрус.

Фото: (twitter.com/DailyMailCeleb)

Она сопроводила этот текст снимком, который собственно и стал причиной заподозрить ее в беременности - на фото живот певицы немного выпирает.

Отметим, что Daily Mail опубликовало комментарии анонимного источника, который уверил, что Майли беременна и даже назвал пол ребенка. Согласно его информации, у пары должна родиться дочь.

Фото: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт (instagram.com/liamhemsworth)

Сайрус и Хемсворт уже давно вместе. Они начали встречаться в 2009 году и через три года решили пожениться. Однако спустя год передумали и расстались, но в 2016-м чувства вспыхнули вновь. После второй попытки помолвки влюбленные все же устроили свадьбу.

Фото: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт (instagram.com/liamhemsworth)

Напомним, что 26-летняя американская певица Майли Сайрус и 28-летний австралийский актер Лиам Хемсворт официально поженились 23 декабря. Церемония была секретной и прошла в окружении родных и близких пары.

Позднее Майли поделилась нежными фотографиями со свадьбы.

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