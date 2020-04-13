Мамины зайчики: Милла Йовович умилила сеть нежными фото младших дочек

Милла Йовович с мужем и дочкой (фото: instagram.com/millajovovich)

Звезда поздравила всех с Пасхой

Милла Йовович присоединилась к пасхальному «флэшмобу», опубликовав трогательное поздравление. Оригинальным его сделало участие младших дочек: 5-летней Дэшилл Иден и Оушан, которая появилась на свет в феврале этого года. На снимке малышки лежат в постели, и старшая нежно касается младшей и целует ее. Крошка смотрит в кадр весело и абсолютно не смущается.

«Счастливой Пасхи о наших маленьких зайчиков! Надеюсь, все из вас в безопасности и заботятся друг о друге», – написала под галереей 44-летняя Йовович. Поклонники тут же отметили, что младшая дочь похожа на папу и что она заметно подросла. А также, что обе девочки – «просто прелесть».

Младшие дочери звезды (фото: instagram.com/millajovovich)

А вот третья дочка Миллы – 12-летняя Эвер Габо – в этот раз не появилась на мамином фото. Девочка, несмотря на весьма юный возраст, уже активно строит кино- и модельную карьеру. Так, на днях Милла сама представила новую серию кадров, где блистает девочка. Эвер примерила массу необычных нарядов: с пышными оборками, блестками, а также в стиле 90-х. Дополнили их яркий макияж и дерзкие прически. В подписи к фото Милла объяснила свою позицию насчет карьеры дочери.

«…Некоторые из вас задумываются, правильно ли я делаю, что отдаю ребенка в эту индустрию, пока она так юна. Я лично думаю, что самое главное, что может сделать родитель – это помочь своим детям найти свою страсть. Делать то, что делает их счастливыми. Это одна из самых сложных вещей, которые можно найти. Потому что «делать то, что любишь», может быть неуловимым для большинства людей. Но когда она была еще младше, она упорно работала, не уходя от своей цели – стать актрисой. Есть также поговорка «Яблоко от яблони недалеко падает, и это тоже верно в наем случае.

Эвер пошла по маминым стопам (фото: instagram.com/evergaboanderson)

Некоторые люди это осуждают и говорят: «О, конечно, это так легко – быть дочерью актрисы и режиссера». Ну, наверняка проще, так как она заставляет нас направлять ее, и ее воспитывали на фильмах всю жизнь. Связи важны в этой жизни… Есть еще одна поговорка: «Можно привести лошадей к воде, но нельзя заставить их пить». Но если бы она не была чрезвычайно талантливой, никто бы не взял ее в кино только потому, что мы ее родители…», – рассказала звезда в своем микроблоге.