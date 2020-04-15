Мамина копия: Милла Йовович очаровала сеть милым фото с 2-месячной дочерью

Милла Йовович с дочками (фото: instagram.com/millajovovich)

Звезда порадовала поклонников

Милла Йовович – неугомонная многодетная мамочка, которая не перестает радовать сеть своими трогательными детскими постами. Совсем недавно она умилила поклонников кадрами, на которых позируют две младшие дочери Миллы: 5-летняя Дэшилл Иден и 2-месячная Оушан. Девочки обнимаются и целуются, демонстрируя настоящую сестринскую привязанность. А несколько часов назад Йовович не удержалась от собственного снимка с новорожденной дочерью.

Милла и ее младшая дочь (фото: instagram.com/millajovovich)

44-летняя звезда держит Оушан, одетую в полосатый костюмчик, на руках, и не может сдержать счастливой улыбки. Да и сама крошка улыбается в камеру. На одном из фото Милла нежно целует ребенка.

«Я и моя малышка. Крошка Оушан становится такой большой! Она такой коммуникатор, я действительно чувствую, что она ворчит и булькает, что она не может дождаться, чтобы начать говорить. Может быть, мотивация заключается в том, что сестры постоянно болтают с ней. Она тоже такая улыбчивая. Даже намного больше, чем мои две других дочки. Как только люди разговаривают с ней, они награждаются огромной улыбкой, и я говорю вам, что нет ничего лучше, чем улыбаться ребенку! Я посылаю вам много любви во время этой блокировки. Я надеюсь, что вы все в безопасности!».

Младшие дочери Миллы (фото: instagram.com/millajovovich)

Сеть взорвалась бурными обсуждениями знаменитой мамы и ее очаровательного ребенка. Многие отметили, что малышка растет такой же копией Миллы, как и остальные девочки.

Напомним, в семье Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, за которого она вышла замуж в 2009-м году, подрастает 3 девочки. Старшая Эвер Гарбо, которой в ноябре исполнится 13 лет, уже успела засветиться в качестве актрисы и модели. Средняя Дэшилл Иден недавно отметила 5-летие. А малышка Оушан родилась всего пару месяцев назад – 2-го февраля 2020-го года. Нужно отметить, что все дети знаменитых супругов невероятно похожи между собой и унаследовали лучшие черты родителей.