ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мамина копия: Алессандра Амбросио восхитила сеть красотой подросшей дочки

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2020 - 20:34
Мамина копия: Алессандра Амбросио восхитила сеть красотой подросшей дочки
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Девочка растет маминой копией

Алессандра Амбросио не перестает приятно удивлять семейными снимками. Так, 38-летняя супермодель на карантине занимается приятными и привычными делами: уделяет время спорту и прогулкам, загорает, а также посвящает много времени детям и любимому. Особой популярностью в последнее время в ее микроблоге пользуются видео с 11-летней дочерью.

Недавно знаменитая бразильская модель и малышка записали общий ролик для сети TikTok – они танцуют синхронно забавный танец. В подписи Алессандра обозначила, что наконец рада чему-то поучиться у дочери. Поклонники не смогли не отметить не только пластику и красоту обеих, но и их несомненную схожесть. И новое фото вновь только подтвердило мнение фолловеров знойной красотки.

Мамина копия: Алессандра Амбросио восхитила сеть красотой подросшей дочки

Дочь Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На нем фигурирует уже сама Аня Луиза. Малышка лежит возле бассейна, разрисовывая разноцветными мелками плиты. Одета Аня Луиза в короткие шорты и худи. Помимо ее художественных талантов, в глаза бросаются и ее бесконечные, по-девичьи стройные ноги, а также милое личико.

Поклонники не смогли не восхититься, как подросла девочка в последнее время, а также как она похожа на маму. Многие отметили длину ног и складность фигуры малышки. «Какая милая», «Я не могу поверить, что у нее такие длинные ноги в ее возрасте», – пишут они. Что ж, такой внешностью девочке явно суждено вслед за Амбросио покорять модные подиумы. Напомним, сама Алессандра всячески способствует этому процессу, приглашая Аню Луизу с собой на показы и светские ивенты.

Мамина копия: Алессандра Амбросио восхитила сеть красотой подросшей дочки

Модель на карантине (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Также в семье Алессандры и ее нынешнего бойфредна Николо Одди подрастает сын Ноа, которому в мае исполнится 8 лет. Возлюбленный модели отлично ладит с детьми Амбросио от первого брака. Сами они пока что не оформили отношения и не дали поводов подумать о прибавлении в семействе. Но судя по тому, как Николо обожает Аню Луизу и Ноа, он явно хочет стать отцом.

Полуголая на полу: Эмили Ратаковски соблазняет горячими фото из личного архива Топлес и в колье: Роузи Хантингтон-Уайтли блеснула голой грудью на откровенном фото
Новости Украины модель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь