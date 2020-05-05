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Маленький сладкий кекс: Милла Йовович показала трогательное фото 3-месячной дочерью

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.05.2020 - 18:41
Маленький сладкий кекс: Милла Йовович показала трогательное фото 3-месячной дочерью
Милла Йовович с мужем и детьми (фото: instagram.com/millajovovich)

Звезда показала новое фото младшей дочери

Милла Йовович, которая в последнее время часто публикует фото со всеми своими детьми, вновь показала кадры с младшей Оушан. В этот раз она продемонстрировала весьма интимный момент кормления ребенка грудью. Держа малышку одной рукой, она сделала селфи, на котором выглядит спокойной и умиротворенной. Счастливая мамочка по своему обыкновению сделала весьма развернутую подпись.

Маленький сладкий кекс: Милла Йовович показала трогательное фото 3-месячной дочерьюМилла с младшей дочкой (фото: instagram.com/millajovovich)

«Так благодарна за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней – это любимое время в течение дня. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, ее крошечные руки, невероятный аромат, эти пушистые волосы... Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такой короткий всплеск в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я оглянусь назад», – написала звезда «5-го элемента».

Маленький сладкий кекс: Милла Йовович показала трогательное фото 3-месячной дочерьюОушан похожа на своих знаментых родителей (фото: instagram.com/millajovovich)

Поклонники с удовольствием вступили в обсуждение нового фото популярной мамочки и ее малышки. Многие отметили, как замечательно выглядит Милла.

  • Мое сердце
  • Прекрасная мама и малышка
  • Восхитительная мама, восхитительная девочка
  • Это так мило и обожаемо! Только лучшего для тебя и твоей семьи!
  • Ты всегда была моей любимой актрисой со времен «Пятого элемента». Ты такое вдохновение для меня, и я думаю, это так круто, что у тебя есть ребенок в то же время, что и у меня. Я вижу твои посты и думаю: и я! Оставайся такой же крутой!
  • Это действительно лучшее, что может быть! Какая же ты прекрасная мама!
  • Я так скучаю по этому периоду с моим младшим, ему сейчас почти 3. Это так горько-сладко, когда это заканчивается…
  • Ты выглядишь удивительно!

Маленький сладкий кекс: Милла Йовович показала трогательное фото 3-месячной дочерьюМаленький сладкий кекс: Милла Йовович показала трогательное фото 3-месячной дочерьюМаленький сладкий кекс: Милла Йовович показала трогательное фото 3-месячной дочерьюМаленький сладкий кекс: Милла Йовович показала трогательное фото 3-месячной дочерьюМаленький сладкий кекс: Милла Йовович показала трогательное фото 3-месячной дочерьюМаленький сладкий кекс: Милла Йовович показала трогательное фото 3-месячной дочерьюМаленький сладкий кекс: Милла Йовович показала трогательное фото 3-месячной дочерью

Комментарии к посту (фото: instagram.com/millajovovich)

К слову, в этот раз Йовович вновь нанесла легкий макияж, подкрасив глаза и губы. По словам актрисы, она любит краситься дома, так как устала от постоянного сидения в четырех стенах. Ранее она даже назвала любимые оттенки помады, а также честно ответила, как ухаживает за своей кожей.

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Новости Украины актрисаМилла Йовович
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