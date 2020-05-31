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Без макияжа и с новой прической: Маша Ефросинина покоряет натуральной красотой

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.05.2020 - 09:52
Без макияжа и с новой прической: Маша Ефросинина покоряет натуральной красотой
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники поспешили осыпать ведущую лавиной комплиментов

Накануне своего дня рождения - 25 мая ей исполнился 41 год - Маша Ефросинина решилась на изменения во внешности. Телеведущая укоротила свои роскошные длинные волосы, а также отстригла челку, и по ее словам, просто таки летает от легкости. Первый "выход" с новой прической состоялся в рамках недавнего интервью Маши с Раминой Эсхакзай, в котором она разоткровенничалась об отношениях с мужем и бодипозитиве. Теперь же артистка решила показаться и в своем Instagram, выложив фото в новом имидже.

На снимке Ефросинина предстала без грамма косметики на лице и в красном пиджаке. Ведущая уже не раз отмечала, что вполне довольна своей внешностью и не боится делиться кадрами без макияжа.

В подписи к фото Маша поблагодарила поклонников за поддержку и понимание, которое они оказали ей после выхода интервью.

Без макияжа и с новой прической: Маша Ефросинина покоряет натуральной красотой

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Девочки и мальчики, просто хочу сказать всем вам спасибо! За понимание, поддержку и то, что разделяете мою позицию и взгляды на важные вещи!" - написала Ефросинина.

Фолловеры оценили искренность и натуральную красоту звезды и оставили ей много восхищенных комментариев.

  • Маш, с где носогубка? Где морщины под глазами и межбровка? Где опустившийся овал лица ?) Вы-потрясающая! Делитесь секретами красоты, пожалуйста!
  • С чёлкой Вы копия Ваша мама)
  • Вы очень красивая, натуральная красота это огонь
  • Ваше Інтерв ю супер, я в захваті
  • Лучшее интервью, которое я слышала!
  • Красавица НашаМаша
  • Смотрела на одном дыхании!!! Такая мудрость!!! Такие темы! Так важно!! Это очень сильный голос для Женщин ОЧЕНЬ
  • Маша! С челкой! Супер!
  • Ця зачіска вам дуже личить
  • Маша,вы такая красивая. Как говорят:"красоту ничем не испортишь
  • Вам дуже личить!!!
  • Благодарю Вас за мудрость и опыт, которым вы делитесь! Благодарю за то, что Вы есть в моем пространстве

Без макияжа и с новой прической: Маша Ефросинина покоряет натуральной красотой

Скриншот комментариев

Напомним, Маша Ефросинина резко высказалась о бодипозитиве, назвав его пропагандой лени и болезней.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Маша Ефросининаведущая
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