Любовь — это магия: Дмитрий Комаров подарил жене романтическую поездку в Стамбул

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: пресс-служба 1+1)

Телеведущий поздравил всех с праздником и порассуждал о любви

Ведущий популярной программы «Мир наизнанку» на «1+1», известный украинский путешественник Дмитрий Комаров долгое время оставался завидным холостяком, однако прошлым летом наконец женился - избранницей шоумена стала модель и ведущая Александра Кучеренко. Несмотря на длительные разлуки в связи с работой Дмитрия, он признается, что почти не ревнует молодую супругу, а еще обожает устраивать ей поездки-сюрпризы. Так, на День святого Валентина он увез любимую в Стамбул - причем она узнала об этом только в аэропорту.

На своей страничке в Instagram Комаров опубликовал романтический снимок в обнимку с Кучеренко на берегу Босфора. Ведущий выбрал для поездки желтый свитер и темно-синее пальто, а Саша отдала предпочтение красному пуловеру и кожаной куртке, дополнив образ кожаной кепкой.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/komarovmir)

Дмитрий пожелал всем найти свою любовь и рассказал, как устроил сюрприз любимой.

"С днём любви, друзья! Берегите её, держите крепко и дорожите. А если ещё не встретили - даже не сомневайтесь, что ваша любовь вас уже ждёт, и в нужное время, в нужном месте, вне зависимости от вашего желания, стремления и настроя - вы обязательно встретитесь. Я верю, что найти спутника жизни - это судьба. И она так круто всё заплетает, что уже встретив любовь и оглядываясь назад, понимаешь, как судьба потрудилась, направляя тебя к этой встрече, подстраивая обстоятельства. Убрать всего лишь одну мелкую деталь из череды событий, предшествующих знакомству - и оно могло бы не состояться, люди вполне могли бы никогда не встретиться. Но любовь - это магия. Мы не можем на неё влиять. Мы не в силах ею управлять. Она просто приходит, когда настаёт время, и нас с вами не спрашивает. Желаю любви. Каждому из вас. В самом широком понимании. Пусть любовь присутствует во всем, что происходит в вашей жизни. И все будет хорошо.



Мы с @aakucherenko в Стамбуле, прилетели на выходные (мой подарок жене, Саша только в аэропорту узнала, куда мы летим). И отсюда шлем вам лучики любви и добра", - написал Комаров.

Поклонники поблагодарили его за правильные слова и оставили милой паре много теплых слов.

Правильные слова, любви и добра Дмитрий, вам и вашим близким!

Спасибо за такие теплые слова

Дима, спасибо за теплые слова. Счастья вам, взаимопонимания и всего самого наилучшего

Как чётко всё сказано

Два курносика!

Прекрасная пара. Любви и понимания вам. Будьте счастливы

Вы прекрасная пара! Любви вам!

Какие же вы красивые и счастливые. Глаза просто сверкают от счастья. Желаю Вам, чтобы этот огонек никогда не исчезал, а любовь становилась всё крепче. С праздниками

Дмитрий, Вы замечательная пара! Счастья Вам безгранично го!

Дима , всего самого лучшего . Тепла , любви ответной и счастья .

Какие вы замечательные

Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал, что помогло ему похудеть на 10 килограммов.