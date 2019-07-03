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Леся Никитюк похвасталась образом на свадьбе Тодоренко и Топалова

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.07.2019 - 21:58
Леся Никитюк похвасталась образом на свадьбе Тодоренко и Топалова
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая покрасовалась в романтическом наряде на свадебной вечеринке

Леся Никитюк отправилась в Италию с серьезной миссией – она стала приглашенной гостьей на свадьбе коллеги и экс-соведущей тревел-шоу "Орел и Решка" Регины Тодоренко, которая состоялась сегодня, в среду, 3 июля. Леся несколько дней провела в солнечной Флоренции, а затем отправилось в Сорренто, где и проходило торжество. Причем, к месту события теледива добиралась на электричке. В сториз Instagram она показала, в каком наряде появилась на свадебной вечеринке подруги.

Леди Ле опубликовала табличку-указатель, на которой красовалась надпись: "Свадьба Влада и Регины". "Поздравляю!" - оставила она короткую подпись к снимку.

Затем Леся продемонстрировала свой "образ для свадебной вечеринки". Ведущая прибывала в приподнятом настроении и лучезарно улыбалась.

Леся Никитюк похвасталась образом на свадьбе Тодоренко и Топалова

Табличка-указатель на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Звезда облачилась в белое платье с длинным рукавом и мелким цветочным принтом, а в качестве аксессуара выбрала яркую красную небольшую сумочку. Она аккуратно уложила волосы и отдала предпочтение естественному макияжу.

 

Леся Никитюк на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также на заднем фоне можно рассмотреть зеленые лужайки и бассейн с бирюзовой водой. Судя по всему, гостей на свадьбе Влада и Регины было немало, ведь отчетливо слышен гул голосов.

Примечательно, что за день до торжества Влад и Регина организовали предпраздничный ужин для гостей на открытой террасе.

Ранее Регина Тодоренко в белоснежном наряде устроила предсвадебную фотосессию. Она также показала праздничный наряд для сыночка Михаила.

 Напомним, что Регина Тодоренко в день свадьбы загадала заветное желание. Взволнованная ведущая призналась, что она переживает перед предстоящим торжеством.

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