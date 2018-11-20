Леся Никитюк очаровала фанов "мимимишным" фото с собачкой

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники в восторге от наряда и домашнего любимца ведущей

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая высказалась о победе в полуфинале Танцев со звездами 2018, восхитила поклонников новыми фото. Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На них Леся позирует в длинном воздушном платье и белом свитере с узорами в виде оленей. Но основное внимание привлекла собака ведущей, которую она держит на руках.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Судя по комментариям, очаровательного белого пса зовут Рафчик (Рафаэль).

Публикацию Никитюк лаконично подписала сердечком.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фаны пришли в восторг как от образа и внешнего вида "багини ламината", так и от ее любимца. Некоторые также поинтересовались, какая это порода (похоже на вест-хайленд уайт терьера, - прим. ред).

"Красуня", "Зверье мое", "Какой он классный", "Какой волшебный образ, легкий и воздушный", "Классный защитник", "Ты просто ми ми мишная", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, танец Никитюк и Поляковой в полуфинале Танцев со звездами 2018 жестко раскритиковали в сети. Несмотря на это, пара Никитюк и Ежова вышла в финал проекта.

Ранее Леся Никитюк обратилась к своим хейтерам. Ведущая отметила, что многие ей пишут с просьбой покинуть проект Танцы со звездами. На что Никитюк посоветовала злопыхателям просто голосовать за других участников.

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Видео: РБК-Украина