"Кто краше?" Оля Полякова в мини-юбке повеселила сеть забавным конкурсом

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица поделилась забавным фотоколлажем, сравнив себя с морковкой

Украинская певица и новоиспеченный политик Оля Полякова, которая после долгого молчания в соцсетях вернулась и порадовала поклонников пикантным фото, на этот раз повеселила фолловеров смешным фотоколлажем и необычным конкурсом.

"Королева ночи" опубликовала снимок, на котором она запечатлена в эффектном наряде со съемок шоу "Х-фактор" - оранжевой мини-юбке и короткой черной майке. При этом артистка соблазнительно выставила одну ногу вперед, а длинные локоны оставила струиться по плечам. Рядом со своим снимком она прикрепила фото морковки необычной формы, которая напоминает позу Поляковой.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Итак конкурс! Кто краше?" - с юмором поинтересовалась исполнительница.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики и звездные коллеги Ольги оценили ее чувство юмора и поспешили оставить свои отзывы.

Таке почуття гумору - це найкраще, що може бути в людині

Морковка конечно поярче смотрится, много красок и более обнажена, но ноги немного симметричны, поэтому Оля

В Полякової більше плюсів: вона корисна не лише для зору, але і для слуху)

Морква краща

А морковка-то с целлюлем

Красуня

Да уж, чудо природы в обоих случаях

Ну, конечно же, Морковка .....слева

Олечка ты краше всех

Обе хороши)))

Звичайно шо морковка

Олечка конечно ты

Морковка полезнее

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Скриншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Ранее Оля Полякова восхитила появлением на съемках "Х-фактора" в платье-мини с пикантными шнуровками.

Также Оля Полякова покорила сеть дерзким латексным нарядом, подчеркнувшем ее стройную фигуру.