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"Кто краше?" Оля Полякова в мини-юбке повеселила сеть забавным конкурсом

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.07.2019 - 14:06
"Кто краше?" Оля Полякова в мини-юбке повеселила сеть забавным конкурсом
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица поделилась забавным фотоколлажем, сравнив себя с морковкой

Украинская певица и новоиспеченный политик Оля Полякова, которая после долгого молчания в соцсетях вернулась и порадовала поклонников пикантным фото, на этот раз повеселила фолловеров смешным фотоколлажем и необычным конкурсом. 

"Королева ночи" опубликовала снимок, на котором она запечатлена в эффектном наряде со съемок шоу "Х-фактор" - оранжевой мини-юбке и короткой черной майке. При этом артистка соблазнительно выставила одну ногу вперед, а длинные локоны оставила струиться по плечам. Рядом со своим снимком она прикрепила фото морковки необычной формы, которая напоминает позу Поляковой.

&quot;Кто краше?&quot; Оля Полякова в мини-юбке повеселила сеть забавным конкурсом

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Итак конкурс! Кто краше?" - с юмором поинтересовалась исполнительница.

&quot;Кто краше?&quot; Оля Полякова в мини-юбке повеселила сеть забавным конкурсом

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики и звездные коллеги Ольги оценили ее чувство юмора и поспешили оставить свои отзывы.

  • Таке почуття гумору - це найкраще, що може бути в людині
  • Морковка конечно поярче смотрится, много красок и более обнажена, но ноги немного симметричны, поэтому Оля
  • В Полякової більше плюсів: вона корисна не лише для зору, але і для слуху) 
  • Морква краща
  • А морковка-то с целлюлем
  • Красуня
  • Да уж, чудо природы в обоих случаях
  • Ну, конечно же, Морковка .....слева
  • Олечка ты краше всех
  • Обе хороши)))
  • Звичайно шо морковка
  • Олечка конечно ты
  • Морковка полезнее
 

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

&quot;Кто краше?&quot; Оля Полякова в мини-юбке повеселила сеть забавным конкурсомСкриншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Ранее Оля Полякова восхитила появлением на съемках "Х-фактора" в платье-мини с пикантными шнуровками.

Также Оля Полякова покорила сеть дерзким латексным нарядом, подчеркнувшем ее стройную фигуру.

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