Крутой образ: Каменских заинтриговала поклонников изменением имиджа

Коллаж РБК-Украина

На фото певица предстала в совершенно новом стиле

Известная украинская певица Настя Каменских, которая после распада дуэта с Потапом стала выступать под псевдонимом NK, опубликовала интригующую фотографию на своей странице в Instagram.

На фото Настя Каменских предстала перед поклонниками в совершенно новом образе. На ней голубая блуза, синяя юбка, а волосы певицы заплетены в косички с голубыми бусинками. Это один из тех образов, который Каменских использовала в своем новом клипе к песне Lomala.

Презентация нового клипа и первого сольного альбома Насти Каменских состоялась 12 октября. Режиссером видеоработы выступила талантливая Таня Муиньо. В клипе, по задумке режиссера, балет раздевается и танцем передает, как людей может ломать от любви. Певица предстала на видео в трех образах, в частности блондинки и современной Клеопатры.

Скриншот фото (instagram.com/kamenskux_daily)

Фанаты с восторгом оценили такой образ певицы и написали, что Настя совершенно не похожа на ту артистку, которую они знали раньше.

"Как по мне, то Настя в таком образе уже не такая, какую мы знаем. Ей идет более женственное, нежное и трепетное", - написала одна из поклонниц.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux_daily)

Кстати, ранее мы писали о том, что Настя Каменских представила первый сольный альбом и яркий клип.

А также мы рассказывали о том, что Настя Каменских поразила сеть ярким нарядом.

Видео: РБК-Украина