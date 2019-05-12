Красотки и красавчик: солнечная Леся Никитюк ярко отметила День матери
Леся Никитюк показала новое семейное фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Никитюк порадовала подписчиков новым снимком с семьей
Популярная телеведущая и блогер Леся Никитюк отметила День матери вместе со своей семьей. Никитюк опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram.
На фото видно, что Леся сидит на пледе вместе со своей мамой Екатериной, племянницей, и ее псом Рафчиком.
"С Днем матери!" - подписала фото Никитюк, которая старается чаще приезжать в родной Хмельницкий и проводить время с родными и близкими.
Леся Никитюк показала новое семейное фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Пользователи сети также прокомментировали эту фотографию.
- Спасибо всем мамам за любовь, заботу, ласку и за добрую, мудрую подсказку. Пока они рядом мы еще дети. Здоровья всем мамам. С праздником!
- Какие вы красивые. Просто супер;
- Три поколения замечательных девушек, какие хорошие!
- Поздравляю твою маму;
- Берегите своих мам;
- Ты излучаешь свет своей душой! Я вижу по глазам! И поздравь свою маму от меня! Она прекрасна и красивая, как и ты!!!
- Леся, ты будешь прекрасной мамой;
- На мамочку похожи;
- Красотка;
- Семья очень красивая;
- Трое красивых блондинок;
- Как я люблю твои фото с семьей и мамочкой. Дай бог ей здоровья;
- Очень искреннее и яркое фото;
- Здоровья и многие лета маме! Берегите ее!
- Поздравляю вашу красиву мамочку. Желаю ей счастья;
- Три красотки и красавчик.
Напомним, что Леся Никитюк порадовала счастливым фото из Испании. Она приехала в солнечный город Виго.
Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк рассказала о причине расставания со своим женихом.