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Красотки и красавчик: солнечная Леся Никитюк ярко отметила День матери

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.05.2019 - 21:42
Красотки и красавчик: солнечная Леся Никитюк ярко отметила День матери
Леся Никитюк показала новое семейное фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк порадовала подписчиков новым снимком с семьей

Популярная телеведущая и блогер Леся Никитюк отметила День матери вместе со своей семьей. Никитюк опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram.

На фото видно, что Леся сидит на пледе вместе со своей мамой Екатериной, племянницей, и ее псом Рафчиком.

"С Днем матери!" - подписала фото Никитюк, которая старается чаще приезжать в родной Хмельницкий и проводить время с родными и близкими.

Красотки и красавчик: солнечная Леся Никитюк ярко отметила День матери

Леся Никитюк показала новое семейное фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети также прокомментировали эту фотографию.

  • Спасибо всем мамам за любовь, заботу, ласку и за добрую, мудрую подсказку. Пока они рядом мы еще дети. Здоровья всем мамам. С праздником!
  • Какие вы красивые. Просто супер;
  • Три поколения замечательных девушек, какие хорошие!
  • Поздравляю твою маму;
  • Берегите своих мам;
  • Ты излучаешь свет своей душой! Я вижу по глазам! И поздравь свою маму от меня! Она прекрасна и красивая, как и ты!!!
  • Леся, ты будешь прекрасной мамой;
  • На мамочку похожи;
  • Красотка;
  • Семья очень красивая;
  • Трое красивых блондинок;
  • Как я люблю твои фото с семьей и мамочкой. Дай бог ей здоровья;
  • Очень искреннее и яркое фото;
  • Здоровья и многие лета маме! Берегите ее!
  • Поздравляю вашу красиву мамочку. Желаю ей счастья;
  • Три красотки и красавчик.

Напомним, что Леся Никитюк порадовала счастливым фото из Испании. Она приехала в солнечный город Виго.

Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк рассказала о причине расставания со своим женихом.

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Новости Украины шоубизЛеся Никитюк
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