Королевский размах: стало известно, сколько заплатят Меган Маркл за возвращение в кино

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Супруга принца Гарри планирует возобновить карьеру

Меган Маркл не устает давать новые поводы для разговоров. В этот раз на первый план вышла карьера знаменитости. Так, по последним данным, Меган вспомнила о своем актерском прошлом и намерена возобновить работу в кино. Как известно, профессиональную деятельность Маркл пришлось завершить ради брака с принцем Гарри. Однако после того как Меган и Гарри сложили свои королевские обязанности, ничто не помешает им заниматься чем душа пожелает.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Тем более что многие голливудские продюсеры заинтересованы в работе с Меган – одно упоминание ее в проекте станет залогом внимания к нему. А супругам сейчас нужны новые контракты, так как им нужно оплачивать роскошный особняк в Санта-Барбаре, который они приобрели в кредит.

Недавно один из голливудских режиссеров – Пол Фиг – высказал свое мнение насчет перспектив герцогини Сассекской в киноиндустрии. И они, по мнению Пола, весьма радужны. «Какую бы роль ни получила Меган, все будут рады посмотреть на нее. Гонорар оценивается в 50 миллионов долларов. Зрители жаждут снова увидеть ее», – дал он комментарий для The Mirror.

Он также добавил, что сумма, которую заплатить актрисе, далеко не всегда зависит от качества игры. А вот узнаваемость и способность заинтересовать внимание зрителей здесь играют первоочередную роль. По мнению Фига, Меган вполне может вновь появиться в сериале «Форс-мажоры», который и сделал ее в свое время звездой.

Принц Чарльз помог супругам приобрести дом (фото: instagram.com/sussexroyal)

Напомним, ранее в прессе появились новости, что Меган Маркл и принц Гарри приобрели дом в Санта-Барбаре. Это первый дом, который супруги купили после переезда в США. Пара перебралась туда еще в начале июля, но им виртуозно удавалось скрыть этот факт. Но журналистам все же удалось выведать массу подробностей.

Так, роскошный дом супруги приобрели 18-го июня за 14,7 миллиона долларов. Особняк находится в престижном районе и занимает площадь 1700 квадратных метров. В доме есть 9 спален, 16 ванных комнат, библиотека, офис, игровая комната, гараж, теннисный корт, бассейны и тренажеры. А также спа-салон, сауна, хамам и винный погреб. Для посетителей построен специальный гостевой дом. Как утверждает источник, в покупке дома Меган и принцу Гарри помог принц Чарльз.