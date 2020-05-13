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Королева на все времена: 61-летняя Мадонна похвасталась упругими ягодицами на откровенном селфи

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2020 - 21:25
Королева на все времена: 61-летняя Мадонна похвасталась упругими ягодицами на откровенном селфи
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Звезда ошарашила сеть

Мадонна вновь волнует сеть своими смелыми выходками. В этот раз звезда решила поделиться личной информацией о перенесенной операции на колене. Из-за нее звезда вынуждена была отменить ряд своих концертов в рамках тура Madame X. «Наконец-то я пройду восстановление после операции по удалению хряща. Я бы прыгала вверх и вниз, если бы могла после 8 месяцев боли. Пожелайте мне удачи!», – написала поп-королева. Но фото она подобрала в своем духе – провокационные и откровенные.

Королева на все времена: 61-летняя Мадонна похвасталась упругими ягодицами на откровенном селфиКоролева на все времена: 61-летняя Мадонна похвасталась упругими ягодицами на откровенном селфи

Мадонна эпатирует (фото: прінтскрін instagram.com/madonna)

На первом фото 61-летняя Мадонна предстала в кружевном черном боди, которое едва сдерживало пышную грудь певицы. На втором она стоит напротив зеркала в кружевном полупрозрачном белье. Певица повернулась так, чтобы ее отражение в зеркале было хорошо видно. И главным акцентом фото она сделала свои округлые ягодицы. Поскольку ранее ходили слухи, что звезда сделал себе операцию по увеличению ягодиц, таким образом, ей удалось развеять их – выглядит фигура королевы эпатажа весьма натурально. Напомним, однажды поклонники заметили, что ягодицы Мадонны во время концерта меняли форму. Впрочем, и сейчас нашлись подписчики, которым формы певицы показались странными.

  • Что, черт побери, случилось с твоей задницей?
  • Королева на все времена
  • Твой дух никогда не постареет, но увы, тело все время нуждается в омоложении, выздоравливай
  • Желаю тебе всего лучшего, королева
  • Великолепная
  • Кто эта сексуальная девчонка?
  • Живая легенда
  • Ты так прекрасна

Королева на все времена: 61-летняя Мадонна похвасталась упругими ягодицами на откровенном селфи

Королева на все времена: 61-летняя Мадонна похвасталась упругими ягодицами на откровенном селфи

Королева на все времена: 61-летняя Мадонна похвасталась упругими ягодицами на откровенном селфи

Королева на все времена: 61-летняя Мадонна похвасталась упругими ягодицами на откровенном селфи

Королева на все времена: 61-летняя Мадонна похвасталась упругими ягодицами на откровенном селфи

Комментарии к посту певицы (фото: принтскрин instagram.com/madonna)

Напомним, помимо ситуации с коленом, Мадонна в последнее время столкнулась и с другими проблемами со здоровьем. Так, популярная исполнительница перенесла коронавирусную болезнь. Сперва звезда приняла недомогания за банальную простуду. Сейчас знаменитость чувствует себя хорошо и, судя по всему, вскоре планирует вернуться на сцену.

Теги Новости Украины певецМадонна
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