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"Когда приходится работать в воскресенье": Астафьева поделилась вызывающим фото

Lite » Звезды 12.11.2018 - 07:53
Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Экс-участница группы NIKITA опубликовала смелый кадр

Даша Астафьева опубликовала на свою страницу в Facebook весьма смелое фото.

На снимке можно увидеть 33-летнюю экс-участницу группы NIKITA в БДСМ-наряде.

Бюстгальтер, едва прикрывающий грудь, стринги, колготки в сетку, ботфорты - и больше ничего лишнего.

"Мо лицо, когда приходится работать в воскресенье..." - подписала кадр Даша, которая позировала в компании коллеги в подобном одеянии и парня, помогающего ей зашнуровывать обувь.

&quot;Когда приходится работать в воскресенье&quot;: Астафьева поделилась вызывающим фото

Скриншот: facebook.com/da.astaffieva

Напомним, ранее Даша Астафьева блеснула соблазнительной фигурой.

Кстати, до этого Астафьева восхищала своих фанов кардинально противоположным — очень нежным и ранимым ретро-образом. Это перевоплощение также можно увидеть в новом клипе Астафьевой на провокационную песню "Fetish".

Сама же Астафьева активно делиться различными фотографиями со съемок фильма. Недавно исполнительница показала свои аппетитные формы на беговой дорожке. Отмечается, что эти эпизоды также войдут в ленту "Продюсер".

До этого, Астафьева прям-таки шокировала поклонников своим мрачным образом для Хэллоуина 2018. Вместе с певицей в кадре также появился украинский продюсер Потап.

Даша Астафьева: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

Новости Украины фотоДаша Астафьевазвезды
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