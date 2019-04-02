Клип группы Потапа попал в номинацию престижной немецкой премии

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Рэпер похвастался серьезным достижением

Видео:YouTube/Mozgi

Потап и его группа Mozgi колесят по Украине, собирая полные залы и радуют поклонников фотоотчетами, но настоящий сюрприз фанам они преподнесли, объявив, что стали номинантами престижной премии. Их клип на новую песню "Полюбэ" претендует на главный приз в категории Most Trashy Berlin Music Video Awards-2019, которая будет проходить с 28 мая по 1 июня в городе Берлин. Об этом в Instagram написал создатель группы Потап.

Он отметил, что видео уже успело собрать 15 млн. просмотров на YouTube и даже получить награду X-Ray Marketing Awards, как одна из громких и ярких кампаний года.

"Клип "Полюбэ" вошел в шорт-лист ежегодной премии Berlin Music Video Awards и попал в номинацию Most Trashy. Видео взорвало сеть, набрав более 15 млн просмотров на YouTube, и получило награду от X-Ray Marketing Awards (mmr.ua) Ре:актив года: Бомба-Ракета. Премия пройдет с 28 мая по 1 июня, а победителя в номинации объявят 31 мая", - отметил Потап.

Поклонники начали поздравлять рэпера и его команду с заметным достижением и желать вернутся домой с победой.

"Так держать, ребята! Только вперед!", "Это очень круто! Желаю домой с победой!", "Молодцы", "Умница", - писали комментаторы.

Стоит отметить, что премьера оригинального психоделического клипа "Полюбэ" состоялась 19 октября 2018 года. По сюжету, зрители попадают в интерактивный музей будущего, где можно увидеть голограмму головы Потапа и даже фирменный кокошник Оли Поляковой.

Напомним, что Потап высказался относително нового клипа Насти Каменских с латиноамериканским певцом De La Ghetto на хит Peligroso.

К слову, Потап показав творческие таланты своего сына Андрея.