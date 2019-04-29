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Кит Харингтон рассказал, какая его любимая сцена в "Игре престолов"

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2019 - 21:58
Кит Харингтон рассказал, какая его любимая сцена в "Игре престолов"
Кит Харингтон в роли Джона Сноу в "Игре престолов" (фото: instagram.com/gameofthrones)

Кит Харингтон с придыханием вспоминает лучший момент на съемках сериала

Кит Харингтон, один из главных актеров культового сериала "Игра престолов", который играет Джона Сноу, рассказал какая сцена в сериале ему больше всего запомнилась. Об этом он рассказал в своем интервью изданию People.

Любимое воспоминание Кита Харингтона у него связано со съемками с актрисой Роуз Лесли, которая впоследствии стала его женой в реальной жизни. Актер с трепетом вспоминает их последние моменты, когда они вместе снимались в сериале.

Он говорит, что его любимая сцена, была связана с трагической смертью Лесли на его руках, когда вокруг них продолжалась кровавая битва.

Кит Харингтон с Роуз Лесли в последней совместной сцене "Игры престолов" (видео: YouTube/Oberyn Martell)

"Мне понравилась ее смерть. Я знаю, это звучит странно. Впервые в сериале было использовано медленное движение, и я думаю, что это прекрасный, захватывающий момент, когда эта битва бушует на заднем плане. Это был один из тех невероятных моментов съемки", - рассказал Кит.

Стоит отметит, что Харингтон и Лесли одногодки - им обоим 32 года. Впервые об отношениях пары заговорили еще в 2012 году. После небольшого расставания пара помирилась и позже в 2016 году официально подтвердила, что они встречаются.

Кит Харингтон рассказал, какая его любимая сцена в &quot;Игре престолов&quot;

Кит Харингтон с Роуз Лесли (фото: instagram.com/kitharingtonig)

Они обручились в сентябре 2017 года, объявив счастливую новость старомодным (и очень британским) способом: с помощью секретной рекламы в The Times.

Бывшие коллеги поженились 23 июня 2018 года в церкви Кирктон Рэйн. На свадьбе собралось много звезд. В качестве гостей были приглашены и многие звезды сериала "Игра престолов". Празднование продолжилось приемом в замке Вардхилла, принадлежащем семье невесты.

Напомним, что Эмилия Кларк вышла на улицы Нью-Йорка в образе Джона Сноу.

Ранее сообщалось о том, что в киевском метро двое мужчин, переодетых в "белых ходоков", предлагали пассажирам примерить корону Семи Королевств Вестероса.

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