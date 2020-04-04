Карантин - не каникулы: Анджелина Джоли удивила достаточно строгим режимом для детей

Анджелина Джоли (коллаж: РБК-Украина)

Джоли важно, чтобы дети не расслаблялись

Анджелина Джоли заботится о здоровье своих детей, поэтому они всей семьей находятся в самоизоляции во время вспышки коронавируса. 44-летняя актриса следит за тем, чтобы дети имели возможность веселиться и развлекаться, но и не забывали о распорядке дня и домашних заданиях. Однако Джоли все еще остается одной из самых закрытых звезд Голливуда. Признанная красотка не регистрируется в соцсетях и крайне редко дает интервью. Однако журналистам удается выведать у Анджелины и ее окружения, как проходят «карантинные» будни звезды «Мистер и Миссис Смит».

К счастью, Джоли имеет очень просторный дом с множеством комнат, где дети могут играть и учиться. Старший сын Анджелины — Мэддокс (18 лет) также находится дома. Напомним, что Мэддокс является первокурсником университета Йонсей в Сеуле, но из-за карантина вынужден был вернуться домой для удаленного обучения. При этом парень решил во время домашней изоляции взяться за изучение двух языков — русского и корейского.

Скриншот поста: instagram.com/moodlove.1

Остальные пятеро детей Джоли, включая 16-летнего сына Пакса, 15-летнюю дочь Захару, 13-летнеюю Шайлу и 11-летних близнецов Нокса и Вивьен, вынуждены обучаться дома и соблюдать карантин.

«Это вовсе не значит, что у них каникулы. Несмотря на то, что они не посещают учебные заведения, они все равно соблюдают строгое, еженедельное расписание. Анджелина убеждена, что соблюдение графика очень важно, поэтому дети просыпаются в строго определенное время, вместе завтракают, а затем садятся за учебу», — рассказывает издание HollywoodLife.

«Они посещают уроки, прослушивают лекции в режиме онлайн. К тому же, у них есть много домашних заданий, потому звездная актриса и заставляет детей соблюдать режим».

Хотя дети вынуждены следовать строгому распорядку дня, это не значит, что во время карантина они не веселятся.

«У них много перерывов в течение дня, и они их используют максимально эффективно. Вместе готовят дома с мамой, смотрят фильмы и играют в игры. Дети соскучились по Мэддоксу, поэтому очень дорожат проведенным с ним временем. Он так хорошо с ними ладит и даже обучает младших детей основам корейского языка», — продолжает делится информацией инсайдер издания.

Дети также проводят время со своим отцом Брэдом во время карантина COVID-19.

«Дети, действительно, очень скучают по своим друзьям, но благо они очень дружны между собой и действуют как хорошо сплоченная команда. Они уже привыкли подолгу находится вместе, поэтому, лучше подготовлены к режиму самоизоляции, чем многие звездные дети. Ребятишкам очень повезло, что у их отца Брэда и у Анджелины много открытого пространства у дома, поэтому дети по прежнему могут проводить время на открытом воздухе».

Бред Питт отметил, что Анджелина смогла хорошо организовать время их детей. Он очень гордится тем, насколько умны и рассудительны они стали.