Какой красавчик: 45-летний Дэвид Бекхэм восхитил поклонников нестареющим внешним видом

Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)

Экс-футболист представил новую рекламную кампанию

Дэвид Бекхэм уже давно отошел от футбола, занявшись собственным бизнесом. Также спортсмен регулярно принимает участие в рекламных кампаниях. Одной из них он поделился несколько часов назад. Дэвид рекламирует новую линию часов TUDOR Watch. Известный своей любовью к регулярной смене стиля еще со времен молодости, он и сейчас, судя по всему, не против экспериментов. Дэвид для новой съемки изменил прическу, а брови и бороду оставил неизменно ухоженными. Супруг Виктории Бекхэм, примерный семьянин и заботливый сын выглядит столь стильно и привлекательно, что подписчики 45-летнего красавца не смогли удержаться от восторгов. Особенно фанатов впечатлила новая прическа знаменитости.

Дэвид в новой кампании (фото: instagram.com/davidbeckham)

Классные волосы

Ты не просто мужчина, ты сам видение

Вау!

Легенда

Новая прическа, новый лук… Вау!

Никогда не постареет

Какой красавчик!

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/davidbeckham)

Также ранее Дэвид продемонстрировал, что даже дома он предпочитает выглядеть стильным. Экс-футболист опубликовал фото, на котором он предстал посреди поля, на прогулке в загородном имении. Дэвид красуется в горчичного оттенка брюках, болотной футболке, кофте с орнаментом, а завершают лук белые кеды и кепка – любимый аксессуар красавца. Позирует он также как заправская модель: эффектным позам Бекхэма может позавидовать сама икона стиля Виктория.

Не меньше внимания, чем своему внешнему виду и фото в сети Instagram, Дэвид уделяет и членам семьи. Отец четырех детей старается похвалить каждого, отметив его заслуги и таланты. А малышку Харпер Севен, кажется, он готов хвалить просто так. Девочка растет любимицей всей семьи и часто появляется на страницах Виктории, Дэвида и братьев. К слову, вскоре она будет отмечать день рождения – 10-го июля малышке исполнится 9 лет. Так что трогательные посты обеспечены!

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Автор: Lite