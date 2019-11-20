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"Как Потап сдерживался?" Каменских покорила формой "песочные часы"

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.11.2019 - 10:47
"Как Потап сдерживался?" Каменских покорила формой "песочные часы"
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица решила хоть ненадолго "вернуться в прошлое"

Настя Каменских решила предаться ностальгии и вспомнить о своей недавно завершившейся поездке в Мексику. Напомним, что в этой поездке красотку сопровождал ее супругу - Потап. Поначалу пара улетела в далекую страну ради экзотического отдыха. Однако расслабившись и набравшись сил, Настя с головой ушла в работу - в Мексике! Больше недели Каменских посещала различные радио- и ТВ-эфиры, давала немало интервью местным журналистам. А все ради презентации нового хита “Elefante”.

Потап и Настя уже вернулись в Киев. Более того, Настя даже успела побывать в Испании. И все же приятные воспоминания остались, которыми исполнительница поделилась с поклонниками.

“Сегодня наткнулась на эту солнечную фотографию из #Mexico, куда меня пригласили презентовать мой хит #Elefante на национальных телеканалах и радио, и улыбнулась от теплых воспоминаний. Очень хорошие впечатления от этой колоритной страны и невероятно добрых людей. Обязательно всем советую посетить Мексику, ведь она в который раз удивляет и влюбляет в себя по-новому”, - подписала фото Настя.

&quot;Как Потап сдерживался?&quot; Каменских покорила формой &quot;песочные часы&quot;

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Отдельного внимания заслуживает образ певицы. На фото Настя позирует в эффектном наряде - черная мини-юбка, топ, оголяющий плечи. К слову, такой наряд не только подчеркивает стройные ножки певицы, но также обращает внимание на ее формы “песочные часы”. Образ довершают черные босоножки на шпильке.

Поклонники Каменсикх не оставили ее новый снимок без внимания:

  • “Настя, вы очень крутая и талантливая!! вы в латаме - просто бомба. Наймите испаноязычного сммщика и все будет еще круче”
  • “Очень красивая”
  • “Проста огонь!!”
  • “Смотрю на фото а в голове ууу муларка”
  • “Красотка....и как только Потап сдерживался”
  • “Ви приклад для багатьох українців і не тільки”
  • “Красавица. Так держать!”
  • “Вы с каждым годом все хорошеете, Вы настоящая молодец и даёте пример многим!”
  • “Какая вы красивая, фигура! Тоже хочу быть такой стройняшкой , но не могу взять себя в руки”

&quot;Как Потап сдерживался?&quot; Каменских покорила формой &quot;песочные часы&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, незадолго до этого Настя показывала улыбчивое фото из Испании. Только вот пока что детали поездки держаться в секрете.

&quot;Как Потап сдерживался?&quot; Каменских покорила формой &quot;песочные часы&quot;

Каменских в Испании (фото: instagram.com/kamenskux)


Напомним, ранее спортивный Потап с Каменских впечатлил насыщенной тренировкой.

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