"Как подростки": Влад Яма очаровал осенней фотосессией с женой

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Пара порезвилась в осеннем парке

Известный украинский танцор, а также судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", который высказал мнение о конфликте с Лесей Никитюк, Влад Яма выложил на своей страничке в Instagram милое фото с супругой Лилианой.

Как сообщил артист в подписи, это снимок с их осенней фотосессии, о которой они давно мечтали.

"Мечтали об осенней фотосессии... и успели в последний передморозный день!" - сообщил Яма.

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

На фото он с женой позируют в осеннем парке, игриво разбрасывая листья над головой и счастливо смеясь.

Лилиана также поделилась еще одним снимком из серии, на котором она запрыгнула мужу на спину.

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

Поклонники Ямы умилились таким теплым фотографиям и назвали их красивой парой, а фото - очень атмосферным.

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Отметим, что под снимком оставили также много комментариев относительно состоявшегося 18 ноября полуфинала Танцев со звездами. Многие фолловеры недовольны, что Яма критикует и ставит низкие оценки Лесе Никитюк, которая, тем не менее, вышла в финал шоу.

Напомним, ранее обнаженный торс Влада Ямы вызвал неоднозначную реакцию у пользователей.

Отметим, что Влад Яма показал архивный снимок с "двойником" Потапа.

Кстати, жена Влада Ямы призналась, на что ее "вдохновила" Оля Полякова.

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