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"Искусительницы": Лилия Ребрик с подругой "зажгли" на ярких фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.08.2019 - 10:35
"Искусительницы": Лилия Ребрик с подругой "зажгли" на ярких фото
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая предложила придумать подпись к ярким фотографий

Телеведущая Лилия Ребрик известна не только работой в утреннем шоу на одном из украинских каналов, но и съемками в различных сериалах и фильмах. И вот, отличная новость от Лилии — она приступила к съемках второго сезона телесериала "Папаньки". Знаменитость рассказала об этом в своем Instagram и даже поделилась несколькими яркими кадрами с бекстейджа, на которых она с коллегой Ольгой Атанасовой позировали на съемочной площадке среди реквизита - снимки получились эмоциональными и позитивными.

&quot;Искусительницы&quot;: Лилия Ребрик с подругой &quot;зажгли&quot; на ярких фото

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Одна блонда - хорошо, а две-лучше !!! Особенно когда рядом эта Супер-Богиня @ananasova_olya. Снимаем второй сезон сериала # Папаньки. И сцены отснять успели, и много фото сделать успели", - так прокомментировала фото сама Лилия и добавила забавный хэштег # дивчататакидивчата.

&quot;Искусительницы&quot;: Лилия Ребрик с подругой &quot;зажгли&quot; на ярких фото
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)


"Как бы вы назвали эту серию фотографий? Листайте фото, мы старались", - приобщила знаменитость своих подписчиков к соревнованию в остроумии и тут же добавила несколько вариантов от своих коллег по киноцеху, - "@smorigin_evgeni назвал «в ожидании маршрутки», а версия @dizelgan "шопинг на 7 км". Теперь Ваша версия".

&quot;Искусительницы&quot;: Лилия Ребрик с подругой &quot;зажгли&quot; на ярких фото

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики с удовольствием включились в игру и выдали несколько своих забавных вариантов подписей.

  • Блонди в разгаре
  • Красотки
  • Ох, девчата! Искусительницы!
  • На позитиве)
  • Картина "хана мужикам"))))
  • Девчонки, ви суперовые!!! А сумки на заднем плане — это что-то
  • Красоточки, супер девчонки!!!
  • Самое крутое на этих фото рябые сумочки на заднем плане
  • Какие Богини на фоне пластиковых стульев и клетчатых сумок !!!!
  • Очаровашки!!!
  • Сумки вам идут
  • две очаровательные красавицы
  • Таких актрис и ведущих нет нигде !!!! Наши самые лучшие !!! Самые прекрасные !!!

Больше фото со съемок можно было увидеть в сториз телеведущей.

Напомним, что телеведущая Лилия Ребрик не скупиться на фото в своем блоге, она каждый день рассказывает поклонникам, что происходит в ее жизни, а так же позирует в трендовых нарядах, представляя их на суд подписчикам. Так, недавно она выложила фото в комбинезоне, который ей не разрешают надевать на съемки утреннего шоу из-за его цвета.

Не редки и кадры с семьей в ее профиле. Особенный восторг приводят фото Лилии с ее мужем Андреем Диким, столько в них нежности и романтики.

А еще, недавно Лилия Ребрик "сверкнула" роскошной грудью в невероятном наряде, снимок привел в восторг ее подписчиков.

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Новости Украины Лилия Ребриктелеведущаясериал
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