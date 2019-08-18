"Искусительницы": Лилия Ребрик с подругой "зажгли" на ярких фото

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая предложила придумать подпись к ярким фотографий

Телеведущая Лилия Ребрик известна не только работой в утреннем шоу на одном из украинских каналов, но и съемками в различных сериалах и фильмах. И вот, отличная новость от Лилии — она приступила к съемках второго сезона телесериала "Папаньки". Знаменитость рассказала об этом в своем Instagram и даже поделилась несколькими яркими кадрами с бекстейджа, на которых она с коллегой Ольгой Атанасовой позировали на съемочной площадке среди реквизита - снимки получились эмоциональными и позитивными.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Одна блонда - хорошо, а две-лучше !!! Особенно когда рядом эта Супер-Богиня @ananasova_olya. Снимаем второй сезон сериала # Папаньки. И сцены отснять успели, и много фото сделать успели", - так прокомментировала фото сама Лилия и добавила забавный хэштег # дивчататакидивчата.



⠀Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)



"Как бы вы назвали эту серию фотографий? Листайте фото, мы старались", - приобщила знаменитость своих подписчиков к соревнованию в остроумии и тут же добавила несколько вариантов от своих коллег по киноцеху, - "@smorigin_evgeni назвал «в ожидании маршрутки», а версия @dizelgan "шопинг на 7 км". Теперь Ваша версия".

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики с удовольствием включились в игру и выдали несколько своих забавных вариантов подписей.

Блонди в разгаре

Красотки

Ох, девчата! Искусительницы!

На позитиве)

Картина "хана мужикам"))))

Девчонки, ви суперовые!!! А сумки на заднем плане — это что-то

Красоточки, супер девчонки!!!

Самое крутое на этих фото рябые сумочки на заднем плане

Какие Богини на фоне пластиковых стульев и клетчатых сумок !!!!

Очаровашки!!!

Сумки вам идут

две очаровательные красавицы

Таких актрис и ведущих нет нигде !!!! Наши самые лучшие !!! Самые прекрасные !!!

Больше фото со съемок можно было увидеть в сториз телеведущей.

Напомним, что телеведущая Лилия Ребрик не скупиться на фото в своем блоге, она каждый день рассказывает поклонникам, что происходит в ее жизни, а так же позирует в трендовых нарядах, представляя их на суд подписчикам. Так, недавно она выложила фото в комбинезоне, который ей не разрешают надевать на съемки утреннего шоу из-за его цвета.

Не редки и кадры с семьей в ее профиле. Особенный восторг приводят фото Лилии с ее мужем Андреем Диким, столько в них нежности и романтики.

А еще, недавно Лилия Ребрик "сверкнула" роскошной грудью в невероятном наряде, снимок привел в восторг ее подписчиков.