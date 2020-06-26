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Идеальный сын: Дэвид Бекхэм трогательно поздравил маму с днем рождения редкими общими фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.06.2020 - 20:31
Идеальный сын: Дэвид Бекхэм трогательно поздравил маму с днем рождения редкими общими фото
Дэвид Бекхэм с мамой (фото: instagram.com/davidbeckham)

Маме звезды – 70 лет

Легендарный экс-футболист, а сейчас – бизнесмен и филантроп Дэвид Бекхэм обожает свою семью. Он с удовольствием и часто делится кадрами со всеми четырьмя детьми. А на днях показал очередное романтичное фото с любимой супругой Викторией, в браке с которой он прожил уже более 20 лет.

Идеальный сын: Дэвид Бекхэм трогательно поздравил маму с днем рождения редкими общими фото

Идеальный сын: Дэвид Бекхэм трогательно поздравил маму с днем рождения редкими общими фотоИдеальный сын: Дэвид Бекхэм трогательно поздравил маму с днем рождения редкими общими фотоАрхивные фото Дэвида и его мамы (фото: instagram.com/davidbeckham)

А сегодня, 26-го июня, Дэвид подготовил пост, посвященный своей маме – Сандре Джоржине Уэст-Бекхэм. Он поделился в своем Instagram фото, на которых она еще молодая. Сандра держит на руках его – совсем крошку. На другом снимке Дэвид – уже взрослый выпускник колледжа, выше от собственной мамы на полторы головы. На третьем – известный всему миру, знаменитый футболист со своей мамой, оба улыбаются и просто светятся счастьем. И завершил все фото из настоящего времени. Галерею 44-летний спортсмен и любящий сын подписал: «С днем рождения, ты самая невероятная мама! Мы любим тебя и надеемся, что у тебя был просто великолепный день!».

Идеальный сын: Дэвид Бекхэм трогательно поздравил маму с днем рождения редкими общими фото

Дэвид обожает свою маму (фото: instagram.com/davidbeckham)

Видимо, винтажные фото запали поклонникам семейства прямо в душу, пост собрал огромное количество лайков – больше полумиллиона. «Какие прекрасные фото», «Мы любим вас, Бекхэмы!», «Спасибо вам за то, что подарили миру настоящего героя-легенду!», – посыпались поздравления от фолловеров в комментариях.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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