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Идеальная пара: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редкими архивными фото с Джейсоном Стетхэмом

Среда 15 июля 2020 14:27
Идеальная пара: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редкими архивными фото с Джейсоном Стетхэмом
Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель показала фото из юности

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм – одна из самых популярных в мире звездных пар. Британская модель и голливудский актер вместе уже более 10 лет, но страсть между ними, похоже, не утихнет никогда. Сами звезды стараются не афишировать свои отношения, наслаждаясь личным счастьем «в тишине». Но периодически Роузи все-таки радует фанатов рассказами о семейной жизни со своим бойфрендом.

Идеальная пара: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редкими архивными фото с Джейсоном СтетхэмомИдеальная пара: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редкими архивными фото с Джейсоном Стетхэмом

Так, недавно она отвечала на вопросы фолловеров касательно их с Джейсоном отношений. 33-летяя модель не утаила от публики ничего, поведав, как они встретились. Оказывается, пара познакомилась на вечеринке, и это была любовь с первого взгляда. Несмотря на то, что Джйсон старше Роузи на 20 лет, между ними сразу установилась особая связь. «Это никогда не было проблемой. Возраст – это ничего, кроме как цифра».

Идеальная пара: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редкими архивными фото с Джейсоном Стетхэмом

Идеальная пара: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редкими архивными фото с Джейсоном Стетхэмом

Роузи и Джейсон вместе уже более 10 лет (фото: Instagram)

Сегодня Роузи поделилась фото, которые демонстрируют именно этот период – в самом начале их отношений. Британская модель сделала репост архивных фото, на которых она еще совсем юная. Они со Стетхэмом гуляют, трогательно держатся за руки, целуются… выглядят они по-настоящему счастливыми и влюбленными. Впрочем, как и на недавних фото.

Напомним, ранее Роузи показала, что часто заимствует вещи из гардероба Джейсона Стетхэма. Так, недавно она облюбовала белую рубашку бойфренда, которую носит на голое тело в жаркие летние дни.

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Новости Украины Роузи Хантингтон-УайтлиДжейсон Стетхэммодель
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