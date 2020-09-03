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Хорошенький, как и мама: Ева Лонгория очаровала сеть фото с подросшим сыном

Четверг 03 сентября 2020 19:31
Хорошенький, как и мама: Ева Лонгория очаровала сеть фото с подросшим сыном
Ева Лонгория с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Актриса порадовала фото с сыном

Ева Лонгория запостила новое фото с сыном Сантьяго. На нем знаменитая мама позирует в домашней обстановке, увлеченная игрой с ребенком. Одета она в стильный наряд: черные брюки и топ. А Санти Лонгория одела в черные шорты и серую футболку с принтом. Выглядят мама и сын довольными и счастливыми. И хотя пост она посвятила предстоящим выборам, написав соответствующий текст про будущее ребенка. Тем не менее, молодой и привлекательный внешний вид 45-летней Евы вызвал у поклонников не меньший интерес.

Хорошенький, как и мама: Ева Лонгория очаровала сеть фото с подросшим сыном

Новое фото Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

«Как и любая мама, я много думаю о будущем Санти и о том, как мы можем построить лучший мир, в который он сможет войти. И все, что нужно для начала, – это решение проблемы изменения климата. Я обещаю mi amor, что в ноябре я проголосую #VoteLikeAMadre и поддержу кандидатов, которые будут бороться с изменением климата и защищать его будущее», – подписала пост Ева.

Хорошенький, как и мама: Ева Лонгория очаровала сеть фото с подросшим сыномСанти заметно вырос (фото: instagram.com/evalongoria)

Фанаты в ответ написали много приятных слов, Они отметили как красоту 45-летней звезды, так и ее отличные материнские качества. «Так мило», «Ты восхитительна», «Идеальное фото, люблю тебя, мамочка», «Он так вырос», «Он твоя точная копия», «Как мне нравится это фото», «Абсолютно влюблен в это фото», «Хорошенький», «Смелый, как и мама»…

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