Не хочет быть артистом: Тина Кароль растрогала признанием о сыне

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Вениамину хотелось бы проводить с мамой больше времени

10-летний сын украинской поп-дивы Тины Кароль Вениамин уже весьма самостоятельный молодой человек - он живет и учится в Англии, где делает неплохие успехи. Но, конечно же, мама и сын скучают друг по другу, поэтому все каникулы мальчик проводит в Украине - так, недавно они с мамой побывали во Львове, где весело провели время. На днях Веня даже дал свое первое интервью! А его знаменитая мама призналась Кате Осадчей в программе "Светская жизнь", что сын довел ее до слез.

По словам артистки, с возрастом мальчик стал больше ценить проведенное вместе время.

"Мы были во Львове, зашли в рыцарский ресторан, где нас угостили. Он достал тот меч Артура, сказал что он рыцарь и так далее. И пельмени, и суши, - что он там только не выбирал. Знаешь, он когда с мамой так близко, это для него самые крутые моменты. Сейчас он подрос и он начинает от меня этого еще больше просить, быть вместе чаще", - объяснила Кароль.

Видео: youtube.com/Світське життя

Исполнительница добавила, что ее сын точно уже знает, что артистом никогда не будет - и пояснила почему.

"Чего он точно не хочет, так это быть артистом. И тут такой камень в мой огород, ибо говорит: "Артисты очень редко видятся со своими детьми", - рассказала Тина и призналась, что от этих слов сына даже расплакалась.

Фото: Тина Кароль с сыном (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль пленила образом сексапильной "зайки" - певица посетила вечеринку по случаю Хэллоуина прошло в одном из столичных заведений.