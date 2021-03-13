Грэмми 2021: стало известно, кто получит самую престижную музыкальную награду

Грэмми 2021 состоится уже 14 марта в Стэйплс-центре Лос-Анджелеса. Это будет уже 63-я ежегодная церемония вручения наград самой престижной музыкальной премии мира.

Тем временем, букмекеры уже назвали артистов, которые станут обладателями заветных статуэток в этом году. Кто они - читайте ниже .

Кто победит в номинации "Лучший альбом года"

По мнению букмекеров, основная борьба в одной из четырех главных номинаций развернется между Дуа Липой, Тейлор Свифт и Джейкобом Кольером.

В этом противостоянии специалисты отдают преимущество Свифт с ее альбомом "Folklore". К слову, эта пластинка и синглы из нее получили номинации аж в пяти категориях.



"Относительно того, кто должен выиграть "Альбом года" развернулись настоящие баталии. Coldplay - это оплот, Post Malone записал блестящий альбом, а Дуа Липа покорила музыкальную индустрию. Действительно ли нам нужно, чтобы Тейлор Свифт снова забрала все статуэтки? Да. Она заслужила это в 2020 году. Прошлогодний Грэмми принадлежал Билли Айлиш. В этом ее заменят Свифт или Дуа Липа. Но я думаю, что у Свифт гораздо больше шансов", - говорит музыкальный эксперт Ноа Дэвис.

Скриншот (gamblingsites.com)

Получит ли премию за лучшую запись года группа, которая нравится Байдену?

Ответ - нет. Точнее, вряд ли. Речь идет, если кто-то не понял, о группе Black Pumas с их работой "Colors". Эти музыканты были приглашены чуть ли не лично президентом США на его инаугурацию в январе. Но букмекеры не дают почти никаких шансов этому крутому синглу.

Интересно, что экспертам всегда сложно прогнозировать победителей в категории "Запись года", поскольку лучшая песня довольно часто даже не является частью "Лучшего альбома".



"Не совсем понимаю, почему Тейлор Свифт не представлена в номинации... С другой стороны, Свифт был бы реальной угрозой для других исполнителей. И теперь у Дуа Липы с ее "Don’t Start Now" есть хороший шанс как минимум на одну статуэтку Грэмми 2021", - говорит Дэвис.

Ее главными конкурентами являются Post Malone, Билли Айлиш и Бейонсе.

Скриншот (gamblingsites.com)

"Песня года" мирового масштаба

В этой номинации все предельно просто. И фавориты те же. Тейлор Свифт с песней "Cardigan", Дуа Липа с хитом "Don’t Start Now" и Бейонсе с "Black Parade". Правда, есть еще Билли Айлиш с меланхоличным треком "Everything I Wanted" и Post Malone с запоминающимся "Circles"...



Как бы там ни было, статуэтка, скорее всего уедет домой к Тейлор, считают букмекеры. И в этом нет ничего плохого. В конце концов, она не виновата, что пишет такие запоминающиеся и многослойные песни.

Скриншот (gamblingsites.com)

"Лучший новый исполнитель" = влиятельный человек

Еще одна из самых престижных категорий Грэмми. За победу в номинации борются Фиби Бриджерс, Ингрид Эндресс, Doja Cat, Kaytranada, Megan Thee Stallion, Ноа Сайрус, Chika и D Smoke

И тут тоже не все так просто. Ведь явного фаворита у букмекеров нет. Меган Джовон Рут Пит, Доджа Кэт и Фиби Бриджерс идут почти ноздря в ноздрю.



Но все же, 26-летняя Меган имеет больше шансов на победу.

"Она уже и так добилась большого успеха до 2020 года. Но провокационное сотрудничество с Карди Би и ее попадание в список самых влиятельных людей журнала Time сделали Меган популярной в гораздо большем масштабе", - говорит Дэвис.

Скриншот (gamblingsites.com)

Победители в других номинациях Грэмми 2021 (по мнению экспертов и букмекеров):