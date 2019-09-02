Говорят, это к счастью: Ольга Фреймут поразила схожестью с мужем

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Пользователи сети отметили внешнюю схожесть супругов

У Ольги Фреймут сейчас насыщенный период - ведущая снимается в новом проекте на телеканале “Интер”, который называется “Роман с Ольгой”. В рамках шоу она примеряет яркие и стильные образы и с удовольствием демонстрирует их в сети. А когда выпадает свободная минутка, Ольга проводит ее с любимой семьей.

На своей страничке в сети instagram Фреймут поделилась нежным и трогательным селфи с любимым мужем Владимиром Локотко. При этом мужчина смотрит на камеру, а супруга нежно прижалась к нему и опустила взгляд.

"Вдома", - лаконично прокомментировала ведущая.

Фото: Ольга Фреймут с мужем (instagram.com/freimutolia)

Фолловеры знаменитости тут же принялись умиляться такому очаровательному снимку. При этом многие из них подметили, что Ольга и Владимир очень похожи друг на друга внешне и вспомнили, что это хорошая примета - значит, пара будет счастливой.

Вам наверное говорили, что вы очень похожи с мужем)))

Какие у вашего мужа глаза ! Он наверное очень добрый человек

Дуже гарна пара

Справжні і класні

У Вашого чоловіка неймовірні очі - проникливі і добрі. Гарна пара! Хай вам щастить!

Две части одной истории

Красивые

Года идут,а вы по-прежнему красивая

Говорят - это идеально для пары , когда они похожи )

Вы очень похожи, если верить приметам, это к счастью

Вы так похожи! И очень красивые!

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, ранее Фреймут умилила редким фото мужа с детьми. Телеведущая опубликовала очень трогательное фото, на котором дочка нежно обнимает папу. Тогда Фреймут подписала снимок: "Моя любовь".

Ранее Ольга Фреймут снялась вместе с сестрой Юлией в стильной фотосессии для глянцевого издания Harper's Bazaar, а также рассказала о том, какие между ними сложились отношения.