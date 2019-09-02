ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Говорят, это к счастью: Ольга Фреймут поразила схожестью с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.09.2019 - 13:31
Говорят, это к счастью: Ольга Фреймут поразила схожестью с мужем
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Пользователи сети отметили внешнюю схожесть супругов

У Ольги Фреймут сейчас насыщенный период - ведущая снимается в новом проекте на телеканале “Интер”, который называется “Роман с Ольгой”. В рамках шоу она примеряет яркие и стильные образы и с удовольствием демонстрирует их в сети. А когда выпадает свободная минутка, Ольга проводит ее с любимой семьей.

На своей страничке в сети instagram Фреймут поделилась нежным и трогательным селфи с любимым мужем Владимиром Локотко. При этом мужчина смотрит на камеру, а супруга нежно прижалась к нему и опустила взгляд.

"Вдома", - лаконично прокомментировала ведущая.

Говорят, это к счастью: Ольга Фреймут поразила схожестью с мужем

Фото: Ольга Фреймут с мужем (instagram.com/freimutolia)

Фолловеры знаменитости тут же принялись умиляться такому очаровательному снимку. При этом многие из них подметили, что Ольга и Владимир очень похожи друг на друга внешне и вспомнили, что это хорошая примета - значит, пара будет счастливой.

  • Вам наверное говорили, что вы очень похожи с мужем)))
  • Какие у вашего мужа глаза ! Он наверное очень добрый человек
  • Дуже гарна пара
  • Справжні і класні
  • У Вашого чоловіка неймовірні очі - проникливі і добрі. Гарна пара! Хай вам щастить!
  • Две части одной истории
  • Красивые
  • Года идут,а вы по-прежнему красивая
  • Говорят - это идеально для пары , когда они похожи )
  • Вы очень похожи, если верить приметам, это к счастью
  • Вы так похожи! И очень красивые!

Говорят, это к счастью: Ольга Фреймут поразила схожестью с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, ранее Фреймут умилила редким фото мужа с детьми. Телеведущая опубликовала очень трогательное фото, на котором дочка нежно обнимает папу. Тогда Фреймут подписала снимок: "Моя любовь".

Ранее Ольга Фреймут снялась вместе с сестрой Юлией в стильной фотосессии для глянцевого издания Harper's Bazaar, а также рассказала о том, какие между ними сложились отношения.

Само очарование: Ольга Фреймут поразила точеной фигурой в облегающих брюках "Так похожи": Ольга Фреймут очаровала сеть фото с младшей сестрой
Новости Украины Ольга Фреймутведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь