Фигура – бомба: счастливая Настя Каменских в бикини соблазнил аппетитными округлостями

Певица поделалась эффектным кадром из Турции
Настя Каменских недавно вернулась домой из Турции, где не только отдыхала, но и выступала. Она успела сполна насладиться морем и солнцем, а также привезти в Киев не только отличное настроение, но и массу новых эффектных фото, большинство из котрых в купальнике. Артистка щедро делится в соцсетях зрелищными кадрами и демонстирует свою подтянутую и аппетитную фигуру.
Звезда показала снимок в черном бикини, который идеально подчеркнул спортивную фигуру звезды. Она перебросила волосы на одну сторону и принимает солнечные ванны, раскинув руки.
"Проживаю лучшие моменты в жизни", - подписала красочный кадр на морском пирсе украинская красавица. Поклонники обратили внимание не только на захватывающие дух пейзажи, но и на фигуру певицы, которую посчитали роскошной.
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Также певица опубликовала короткое видео своих преображений – в ролике она предстала в платьях разного фасона и кроя, а фоном для нее стали бескрайние колосящиеся поля. Она предстала в свободном наряде пудрового оттенка, коротком пестром платье-халате и черном мини на запах. "Чувствую себя словно цветок на поле", - поделилась ощущениями Настя.
Напомним, что ранее Настя Каменских похвасталась своим значимым достижением и поделилась радостью.