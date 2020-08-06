Фигура – бомба: счастливая Настя Каменских в бикини соблазнил аппетитными округлостями

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица поделалась эффектным кадром из Турции

Настя Каменских недавно вернулась домой из Турции, где не только отдыхала, но и выступала. Она успела сполна насладиться морем и солнцем, а также привезти в Киев не только отличное настроение, но и массу новых эффектных фото, большинство из котрых в купальнике. Артистка щедро делится в соцсетях зрелищными кадрами и демонстирует свою подтянутую и аппетитную фигуру.

Звезда показала снимок в черном бикини, который идеально подчеркнул спортивную фигуру звезды. Она перебросила волосы на одну сторону и принимает солнечные ванны, раскинув руки.

"Проживаю лучшие моменты в жизни", - подписала красочный кадр на морском пирсе украинская красавица. Поклонники обратили внимание не только на захватывающие дух пейзажи, но и на фигуру певицы, которую посчитали роскошной.

Добро пожаловать в этот мир: Настя Каменских умилила пополнением в семье

Когда на фото все идеально

Лучшая

Богиня

Шикарная

Красунечка

Фигура - бомба

Настенька, ты супер!

Нельзя быть красивой такой

Настя, ты прелесть

Фигура шикарная

Виглядаєте шикарно!

Скриншот комментариев

Также певица опубликовала короткое видео своих преображений – в ролике она предстала в платьях разного фасона и кроя, а фоном для нее стали бескрайние колосящиеся поля. Она предстала в свободном наряде пудрового оттенка, коротком пестром платье-халате и черном мини на запах. "Чувствую себя словно цветок на поле", - поделилась ощущениями Настя.

Напомним, что ранее Настя Каменских похвасталась своим значимым достижением и поделилась радостью.